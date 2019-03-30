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≡ Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35410
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.03.19 - 11:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поправки в закон "О гражданстве Российской Федерации" наделяют главу государства правом в гуманитарных целях определять категории иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право на получение российского гражданства в упрощенном порядке.
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* Гога
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 805
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 10.04.19 - 12:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
drakon
Так что уважаемый , Вы в какой-то непонятной стране живете ??
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* drakon
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16036
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.04.19 - 12:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Анатолий Сальник:
Лично детей вывез в Германию. Сам остался помогать им материально.

Зачем в НИЩЕТУ их, детей - отправил?... :-o
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* Гога
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 805
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 10.04.19 - 12:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Это что за образование такое - немного выше высшего?
- Думаю , партийные курсы .
:lol: :lol:
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* Гога
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 805
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 10.04.19 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Анатолий Сальник:
Минимум для полноценной жизни 25000 евро.
Вроде первое апреля давно прошло ??
:-x :-x
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§ Маркс
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 386
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 10.04.19 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon: Зачем в НИЩЕТУ их, детей - отправил?

Отправил-то ладно, как он им из нищеты помогать умудряется? Вот в чем вопрос.
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* drakon
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16036
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.04.19 - 12:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Так что уважаемый , Вы в какой-то непонятной стране живете ??

Дааа, у меня пенсия в год - 15 000... :-o
А у Сальников 25 000 - в месяц,
да ещё отец им присылает... :oops:
И им наверное - не хватает... :lol:
Живут же люди... :-x
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* drakon
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16036
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.04.19 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Вот в чем вопрос.

Был у нас тут Астанинский - Бывалый.
Так тот 800 000 тенге получал - в месяц... 8-)
Больше - никто не получал... :-o
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