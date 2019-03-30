drakon Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана #125





(Полноправные пользователи) Сообщений: 16035

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:50 Цитата: Гога:

Так что уважаемый , Вы в какой-то непонятной стране живете ??

Дааа, у меня пенсия в год - 15 000...

А у Сальников 25 000 - в месяц,

да ещё отец им присылает...

И им наверное - не хватает...

Живут же люди...