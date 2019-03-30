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§ NG.kz
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35410
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.03.19 - 11:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поправки в закон "О гражданстве Российской Федерации" наделяют главу государства правом в гуманитарных целях определять категории иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право на получение российского гражданства в упрощенном порядке.
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§ maxsaf
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1774
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 09.04.19 - 23:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
А за такое можно и партбилет на стол положить

Ну а что не так? "Патриоты" так и говорят - "Скатертью дорожка, один выехал - двое родилось, че переживать..." А кто именно выехал и почему - мало кого волнует.

[Исправлено: maxsaf, 09.04.2019 - 23:22]
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* Гога
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 805
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 10.04.19 - 03:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не надо бояться , а надо делать .

[Исправлено: Гога, 10.04.2019 - 00:59]

[Исправлено: Гога, 10.04.2019 - 08:12]
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* Гога
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 805
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 10.04.19 - 04:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
Мишаня
- это стандартная процедура !Сейчас мои друзья оформляются . Те же сроки.Можно и дольше - это если будете долго обмывать каждый этап .
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* Гога
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 805
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 10.04.19 - 04:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
Анатолий Сальник
Цитата:
Пришёл к выводу, что быстрое оформление возможно, если будет заинтересованность местных властей в Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=37176&viewmode=flat&sortorder=0&start=90
-Нравятся мне теоретики . Поймите , когда вы приходите и что -то спрашиваете,вам много чего наговорят . А теперь представьте , что приносите пакет правильно оформленных документов для получения гражданства . С вами будут уже совсем по-другому разговаривать , так как у них есть регламент и есть сроки обработки документации . А если отказ - то должны дать письменный МОТИВИРОВАННЫЙ ответ . Не надо спрашивать советы - действовать надо . Не бояться . Даже получив гражданство и отказавшись от РК - можете работать и жить в Казахстане с росс.гражданством. Только немного формальностей соблюсти (они несложные - можете в мигр.полиции РК узнать). Может многие этого не знают ??
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§ Анатолий Сальник
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
Анатолий Сальник


(Пользователи)
Сообщений: 78
Регистрация: 23.01.19
Отправлено: 10.04.19 - 09:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нравятся мне теоретики.

У Вас исключительно дилетантские знания о людях. Хотя, не зная человека, подобные выводы осмеливаются делать учёные психологи (доктора наук). Возможно Вы учёный, но выводы у Вас ошибочные. Я сам и моё окружение - практики. 13 братьев уже в Крыму. Лично детей вывез в Германию. Сам остался помогать им материально. И в Россию перееду, когда смогу из России помогать детям материально. Потому, как читая немецкие книги, понял, зарплата у них население не устраивает. Минимум для полноценной жизни 25000 евро. Друг в Челябе зарабатывает 325000 руб. Отсюда - переезд от казахстанской нищеты в российскую или другую иностранную нищету смысла не имеет. У нас разные взгляды на полноценную жизнь. Наверное потому, что имея образование немного выше высшего не претендую на заочные выводы уровня доктора наук.
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§ Валентин
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7511
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 10.04.19 - 09:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Патриоты" так и говорят - "Скатертью дорожка, один выехал - двое родилось, че переживать..." А кто именно выехал и почему - мало кого волнует.


Это лишь характеризует интеллект "патриотов", и не более.
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§ Vital
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7453
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.04.19 - 10:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Гога друг, да что ж ты меня так быстро выгоняешь из страны.?))) Мне прям вот завтра не к спеху паспорт. Мне он нужен послезавтра. Я ещё не все личные вопросы решил. Ты вот говоришь про 7 месяцев, но ты же шёл к этому не 7 месяцев а больше. Думал куда ехать? , на че там жить? Где жить? Не с бухты барахты сел в поезд и поехал. Так же. Вот и я щас все эти вопросы решаю.. С руководством решаю. Как дальше работать с чужим гражданством пока там не найду путёвое че нибудь. .хату вот выстовил на продажу. Если уйдёт, сразу купить там в РФ новую, даже без гражданства. Землю незя а хату можно как выяснилось. У меня родственников нет в РФ. Только друзья а на них не хочу класть свои проблемы, только сам, шаг за шагом. Не исключаю что к тебе в тёплые края решу корни пустить. У. Вас жильё не дорого
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* Гога
Re: Россия упростила получение гражданства: что это значит для...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 805
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 10.04.19 - 11:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
Vital
Чем больше слушаешь советов разных - тем больше непоняток .А ты постоянно будируешь тему ПМЖ.Я замолчал .
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* Гога
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 805
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 10.04.19 - 11:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
Анатолий Сальник
Цитата:
Минимум для полноценной жизни 25000 евро. Друг в Челябе зарабатывает 325000 руб. Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=37176&post_id=800890&order=0&viewmode=flat&pid=0&forumid=1#800890
- Это за год ?? Или в месяц ??
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* Гога
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 805
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 10.04.19 - 11:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
Анатолий Сальник
Код:
но выводы у Вас ошибочные. Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=37176&post_id=800904&order=0&viewmode=flat&pid=800903&forumid=1#800904
Выводы я никакие не делал , и оценку никому не давал ,а просто констатировал факт ,что люблю теоретиков .При этом никого не выделяя конкретно.Извини , Петрович , если чем обидел .Удачи !!

[Исправлено: Гога, 10.04.2019 - 08:37]
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§ Анатолий Сальник
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
Анатолий Сальник


(Пользователи)
Сообщений: 78
Регистрация: 23.01.19
Отправлено: 10.04.19 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- Это за год ?? Или в месяц ??


Это уже предметный разговор переводится в словоблудие. В унисон с вопросом будет ответ - зарплата за неделю.
Ясен пень, общепринято называть з/п в месяц. Всё остальное фунциклирует в профессиональных темах. Об отсутствии профессионализма и говорит Ваш комментарий. Поэтому кроме указания месячных показателей з/п в общении с Вами ничего иного быть не может.
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* Гога
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 805
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 10.04.19 - 12:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
Анатолий Сальник
Код:
Минимум для полноценной жизни 25000 евро Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=34232&start=105&1554876530
- Ну , Петрович , сказки не надо рассказывать-то !?! :lol: :lol:Средняя зарплата немца в Германии в 2019 году составляет 3, 703 евро. Это без уплаты налогов, то есть зарплата-брутто. Максимальный средний заработок у мужчин составляет 3, 898 евро, а у женщин – 3, 258 евро. После оплаты налогов немцы получают на руки приблизительно 2, 225 евро.самой прибыльной является нефтегазовая отрасль. Средний заработок в этой сфере составляет 6, 700 евро. - И откуда твои - 25 000 ?? в месяц???

[Исправлено: Гога, 10.04.2019 - 09:15]

[Исправлено: Гога, 10.04.2019 - 09:17]
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§ Маркс
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 386
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 10.04.19 - 12:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Анатолий Сальник: Наверное потому, что имея образование немного выше высшего не претендую на заочные выводы уровня доктора наук.

Это что за образование такое - немного выше высшего? А может есть и немного среднее среднего? Немного начальнее начального? Типа все равны, но некоторые немного более равны, чем другие?
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* drakon
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16036
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.04.19 - 12:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Анатолий Сальник:
Минимум для полноценной жизни 25000 евро.

Цитата:
Анатолий Сальник:
В унисон с вопросом будет ответ - зарплата за неделю.

Цитата:
Анатолий Сальник:
Лично детей вывез в Германию. Сам остался помогать им материально.

? А где это... :lol: Подскажи адрес... 8-) Уеду туда :-o
Наша Мутерхен - неполноценная.
ПЕнсия у неё будет около 8 000... :lol:
Почему на пенсию - не идёт?
Жить неначто- будет... :-x
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* Гога
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 805
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 10.04.19 - 12:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
Анатолий Сальник
Видать в сне 25 000 приснились ??

[Исправлено: Гога, 10.04.2019 - 09:29]

[Исправлено: Гога, 10.04.2019 - 09:30]
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