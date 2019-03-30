Vital Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана #111





(Полноправные пользователи) Сообщений: 7453

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:13 Цитата: Гога: Гога друг, да что ж ты меня так быстро выгоняешь из страны.?))) Мне прям вот завтра не к спеху паспорт. Мне он нужен послезавтра. Я ещё не все личные вопросы решил. Ты вот говоришь про 7 месяцев, но ты же шёл к этому не 7 месяцев а больше. Думал куда ехать? , на че там жить? Где жить? Не с бухты барахты сел в поезд и поехал. Так же. Вот и я щас все эти вопросы решаю.. С руководством решаю. Как дальше работать с чужим гражданством пока там не найду путёвое че нибудь. .хату вот выстовил на продажу. Если уйдёт, сразу купить там в РФ новую, даже без гражданства. Землю незя а хату можно как выяснилось. У меня родственников нет в РФ. Только друзья а на них не хочу класть свои проблемы, только сам, шаг за шагом. Не исключаю что к тебе в тёплые края решу корни пустить. У. Вас жильё не дорого