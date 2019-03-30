Гога Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана #106





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Регистрация: 06.07.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 03:57 26.09.2016 - первая встреча с властями-с Комиссией УФМС России по Челябинской области по распределению квоты, выделенной на Челябинскую область. Дали квоту.Потом по программе - 2 мес, РВП - 60 суток , и потом гражданство . Паспорт получил 10 мая 2017. Итого 7,5 месяцев - без всяких проблем . Сроки 2-2-3 месяца официальные - раньше ничего не сделают ни за какие взятки . Но и позже тоже не сделают - так как будут наказаны. Результаты на сайте МВД Рф.Так что не пугайте не себя , ни народ! Везде все вежливо и культурно .Я русский по происхождению, школу закончил до 1991 года , никаких тестов не сдавал. Сейчас только добавилось , что даешь клятву РФ - но это формальность .Не надо бояться , а надо делать .



[Исправлено: Гога, 10.04.2019 - 00:59]