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§ NG.kz
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35408
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.03.19 - 11:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поправки в закон "О гражданстве Российской Федерации" наделяют главу государства правом в гуманитарных целях определять категории иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право на получение российского гражданства в упрощенном порядке.
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§ maxsaf
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1774
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 09.04.19 - 23:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
А за такое можно и партбилет на стол положить

Ну а что не так? "Патриоты" так и говорят - "Скатертью дорожка, один выехал - двое родилось, че переживать..." А кто именно выехал и почему - мало кого волнует.

[Исправлено: maxsaf, 09.04.2019 - 23:22]
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§ Гога
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 797
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 10.04.19 - 03:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
26.09.2016 - первая встреча с властями-с Комиссией УФМС России по Челябинской области по распределению квоты, выделенной на Челябинскую область. Дали квоту.Потом по программе - 2 мес, РВП - 60 суток , и потом гражданство . Паспорт получил 10 мая 2017. Итого 7,5 месяцев - без всяких проблем . Сроки 2-2-3 месяца официальные - раньше ничего не сделают ни за какие взятки . Но и позже тоже не сделают - так как будут наказаны. Результаты на сайте МВД Рф.Так что не пугайте не себя , ни народ! Везде все вежливо и культурно .Я русский по происхождению, школу закончил до 1991 года , никаких тестов не сдавал. Сейчас только добавилось , что даешь клятву РФ - но это формальность .Не надо бояться , а надо делать .

[Исправлено: Гога, 10.04.2019 - 00:59]
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§ Гога
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 797
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 10.04.19 - 04:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
Мишаня
- это стандартная процедура !Сейчас мои друзья оформляются . Те же сроки.Можно и дольше - это если будете долго обмывать каждый этап .
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§ Гога
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 797
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 10.04.19 - 04:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
Анатолий Сальник
Цитата:
Пришёл к выводу, что быстрое оформление возможно, если будет заинтересованность местных властей в Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=37176&viewmode=flat&sortorder=0&start=90
-Нравятся мне теоретики . Поймите , когда вы приходите и что -то спрашиваете,вам много чего наговорят . А теперь представьте , что приносите пакет правильно оформленных документов для получения гражданства . С вами будут уже совсем по-другому разговаривать , так как у них есть регламент и есть сроки обработки документации . А если отказ - то должны дать письменный МОТИВИРОВАННЫЙ ответ . Не надо спрашивать советы - действовать надо . Не бояться . Даже получив гражданство и отказавшись от РК - можете работать и жить в Казахстане с росс.гражданством. Только немного формальностей соблюсти (они несложные - можете в мигр.полиции РК узнать). Может многие этого не знают ??
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