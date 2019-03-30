maxsaf Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана #105





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1774

Регистрация: 27.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:21 Цитата: Валентин:

А за такое можно и партбилет на стол положить

Ну а что не так? "Патриоты" так и говорят - "Скатертью дорожка, один выехал - двое родилось, че переживать..." А кто именно выехал и почему - мало кого волнует.



[Исправлено: maxsaf, 09.04.2019 - 23:22]