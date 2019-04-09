Анатолий Сальник Дарига Назарбаева прокомментировала информацию о своем неучастии в выборах #8





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Регистрация: 23.01.19 (Пользователи) Отправлено: - 23:17 Цитата: Скоро вся общественность страны через сми будет умолять выдвинуть ее кандидатуру

Это в принципе исключено. Заявление необоснованное, просто так фраза записана. Ряд полномочий передают ей на её должности от президентских. Президент в РК становмтся игрушечной должностью. Например - назовите президента в Германии. Мало кто его назовёт. Примерно так и в РК задумано. Поэтому идти на президентскую должность не имеет смысла.



Второе - СМИ это независимые структуры. Они в эти игры не играют. А вот средства массовой дезинформации (СМД) на все 100 будут задействованы.