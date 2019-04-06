/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Юрий БОНДАРЕНКО: Размышления после форума		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Юрий БОНДАРЕНКО: Размышления после форума
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35408
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.04.19 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«Ученые» и околоученые дяди и тети, прорвавшись к экранам, мониторам и прочая, подчас выделывают такое, что и в самом заурядном, и в образцовом учебном заведении решительно осуждалось бы.

Читать новость >>

[Исправлено: Volkov, 08.04.2019 - 16:56]

§ maxsaf
Re: Размышления после форума
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1774
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 06.04.19 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сегодня так много источников информации и псевдоинформации и так мало интеллектуальных «очистителей» этих, в том числе и грязевых потоков, что вырастает глобальная угроза экологии мысли

Интернет пестрит всякими псевдознаниями типа идеи плоской земли, добычи халявной энергии из ничего, и прочей чепухи. Бороться с этим можно только просвещением.
Профайл

§ Анатолий Сальник
Re: Размышления после форума
Анатолий Сальник


(Пользователи)
Сообщений: 74
Регистрация: 23.01.19
Отправлено: 06.04.19 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Первая проблема современных СМИ и обществ в целом – размывание критериев оценки аргументации и весомости информации. Звучит, пожалуй, тяжеловесно.

Не убедительно. Опыт говорит о другом. Первая проблема обществ в целом - экономика. Именно выигрыш в экономике выдвигает страны, общества на лидирующие позиции и наоборот, страны разваливаются из-за слабой экономики. Но не из-за качества СМИ. Это вторично, надстройка над базисом. Читаем классиков.
Поэтому пост в целом - надуманный.
Ну, и сочетание "критериев оценки" это "масло масляное". Убрать одно из этих слов и фраза в целом может даже приобрести какой-то смысл.
Профайл

§ MAN
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Размышления после форума
MAN


(Пользователи)
Сообщений: 1
Регистрация: 03.04.19
Отправлено: 09.04.19 - 23:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Анатолий Сальник:

Цитата:
Анатолий Сальник:
Не убедительно. Опыт говорит о другом. Первая проблема обществ в целом - экономика.

А я вижу что убедительно. Юрий говорит о сми и его мысль очень прозрачна. Создание общества потребителей почти завершено. Остается добить сми чтобы оно перестало быть смысловым, а перешло в тупое потребительство. И Юрий прав, процесс пошел.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 132, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 132
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 117
Пользователей: 0
Всего: 117

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх