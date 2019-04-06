Цитата: Первая проблема современных СМИ и обществ в целом – размывание критериев оценки аргументации и весомости информации. Звучит, пожалуй, тяжеловесно.

Не убедительно. Опыт говорит о другом. Первая проблема обществ в целом - экономика. Именно выигрыш в экономике выдвигает страны, общества на лидирующие позиции и наоборот, страны разваливаются из-за слабой экономики. Но не из-за качества СМИ. Это вторично, надстройка над базисом. Читаем классиков.

Поэтому пост в целом - надуманный.

Ну, и сочетание "критериев оценки" это "масло масляное". Убрать одно из этих слов и фраза в целом может даже приобрести какой-то смысл.