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≡ Дарига Назарбаева прокомментировала информацию о своем неучастии в выборах		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Дарига Назарбаева прокомментировала информацию о своем неучастии в выборах
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35408
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.04.19 - 18:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Она добавила, что результаты выборов зависят от народа Казахстана, отметив, что все должно быть в рамках закона. Но при этом Дарига Назарбаева не сообщила, примет ли предложение, если партия предложит ей выдвинуть свою кандидатуру на выборах.
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§ maxsaf
Re: Дарига Назарбаева прокомментировала информацию о своем...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1774
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 09.04.19 - 18:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заранее поздравляю :-)
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§ Анатолий Сальник
Re: Дарига Назарбаева прокомментировала информацию о своем...
Анатолий Сальник


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Сообщений: 74
Регистрация: 23.01.19
Отправлено: 09.04.19 - 18:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С большой долей вероятности именно Токаев будет выбран президентом страны 9 июня. Но вот дальше Токаеву, по факту, не на что опереться.

Газовая отрасль в стране контролируется Даригой Назарбаевой.

Нефть президентским зятем Тимуром Кулибаевым.

СМИ находятся во власти той же Дариги.

Силовики у Нурсултана Назарбаева.

Банковскую сферу по факту контролирует семья Назарбаевых.

В этой ситуации Токаев вряд ли сможет быть полноценным президентом. Поправки в Конституцию 2017 предполагают усиление роли парламента, который Дарига Назарбаева и возглавляет. Логичный завершающий шаг транзита — превращение в парламентскую республику. В таком случае главные полномочия в стране останутся в семье.
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§ Азамат Лисов
Re: Дарига Назарбаева прокомментировала информацию о своем...
Азамат Лисов


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Сообщений: 46
Регистрация: 02.05.12
Отправлено: 09.04.19 - 19:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Скоро вся общественность страны через сми будет умолять выдвинуть ее кандидатуру )))
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§ Медный
Re: Дарига Назарбаева прокомментировала информацию о своем...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2660
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 09.04.19 - 21:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
- Баллотироваться может любой гражданин страны в соответствии с Конституцией и законами. Решение о кандидатах на выдвижение будут принимать политические партии, - прокомментировала Дарига Назарбаева вышедшую информацию.

Ни у кого из читающих не возникает когнитивный диссонанс от прочитанного? :lol:
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§ Медный
Re: Дарига Назарбаева прокомментировала информацию о своем...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2660
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 09.04.19 - 21:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Азамат Лисов:
Скоро вся общественность страны через сми будет умолять выдвинуть ее кандидатуру )))

переименовать её :lol:
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§ Victor Yang
Re: Дарига Назарбаева прокомментировала информацию о своем...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11413
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 09.04.19 - 22:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Азамат Лисов:
Скоро вся общественность страны через сми будет умолять выдвинуть ее кандидатуру )))

Я очень надеюсь, что этого не будет. По факту у неё нет опыта первого руководителя - в основном, зам. или вице-. Да и получится, что НАН, давший очень хорошую оценку Токаеву, ошибся.
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§ elektron
Дарига Назарбаева прокомментировала информацию о своем неучастии в выборах
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2806
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 09.04.19 - 22:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

У НАН этого опыта тоже когда то не было.
А в плане прессы, полагаю Азамат не ошибся. Не вся пресса конечно, но "мнение"
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§ Анатолий Сальник
Дарига Назарбаева прокомментировала информацию о своем неучастии в выборах
Анатолий Сальник


(Пользователи)
Сообщений: 74
Регистрация: 23.01.19
Отправлено: 09.04.19 - 23:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Скоро вся общественность страны через сми будет умолять выдвинуть ее кандидатуру

Это в принципе исключено. Заявление необоснованное, просто так фраза записана. Ряд полномочий передают ей на её должности от президентских. Президент в РК становмтся игрушечной должностью. Например - назовите президента в Германии. Мало кто его назовёт. Примерно так и в РК задумано. Поэтому идти на президентскую должность не имеет смысла.

Второе - СМИ это независимые структуры. Они в эти игры не играют. А вот средства массовой дезинформации (СМД) на все 100 будут задействованы.
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§ Сабыр
Дарига Назарбаева прокомментировала информацию о своем неучастии в выборах
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 164
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 09.04.19 - 23:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Только не она! Не дай Бог!
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