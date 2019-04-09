elektron Досрочные выборы президента Казахстана - когда своих кандидатов выдвинут КНПК и Nur Otan #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2806

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:19 Цитата: NG.kz:

Досрочные выборы президента Казахстана - когда своих кандидатов выдвинут КНПК и Nur Otan



А почему КНПК на кириллице, а Нур-Отан на латинице, что и тут до сих пор не определились?