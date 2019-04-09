/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Досрочные выборы президента Казахстана - когда своих кандидатов выдвинут КНПК и Nur Otan		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Досрочные выборы президента Казахстана - когда своих кандидатов выдвинут КНПК и Nur Otan
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35408
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.04.19 - 18:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Секретарь Nur Otan Тамара Дуйсенова отметила, что действующий Глава государства Касым-Жомарт Токаев - член партии Nur Otan. "Действующий глава имеет право баллотироваться в президенты страны", - сказала она.
Читать новость

§ КГСПС
Re: Досрочные выборы президента Казахстана - когда своих...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 834
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 09.04.19 - 18:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О каком выдвижении речь? По закону оно закончилось 25 минут назад! :-o
Профайл

§ arman_kst
Досрочные выборы президента Казахстана - когда своих кандидатов выдвинут КНПК и Nur Otan
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 237
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 09.04.19 - 19:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну ладно, тогда пусть будет несколько человек от Нуротан, чтобы был интерес - Токаев, Тасмагамбетов, Масимов, Назарбаева Д. )

[Исправлено: arman_kst, 09.04.2019 - 19:09]
Профайл

§ Азамат Лисов
Re: Досрочные выборы президента Казахстана - когда своих...
Азамат Лисов


(Пользователи)
Сообщений: 46
Регистрация: 02.05.12
Отправлено: 09.04.19 - 20:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Первый раз слышу Конуров! Интересно сколько ещё услышу новых фамилий марионеток
Профайл

§ alex_60
Досрочные выборы президента Казахстана - когда своих кандидатов выдвинут КНПК и Nur Otan
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3236
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 09.04.19 - 20:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Деградация полная. Даже комиков нормальных нет для выдвижения.
Профайл

§ КГСПС
Досрочные выборы президента Казахстана - когда своих кандидатов выдвинут КНПК и Nur Otan
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 834
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 09.04.19 - 20:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:

Был неправ. Статья 66-1. Проведение внеочередных выборов Президента Республики Внеочередные президентские выборы проводятся в соответствии с правилами, установленными настоящим Конституционным законом для очередных выборов Президента. Сроки проведения избирательных мероприятий определяются Центральной избирательной комиссией.
Профайл

§ elektron
Досрочные выборы президента Казахстана - когда своих кандидатов выдвинут КНПК и Nur Otan
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2806
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 09.04.19 - 21:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
NG.kz:
Досрочные выборы президента Казахстана - когда своих кандидатов выдвинут КНПК и Nur Otan


А почему КНПК на кириллице, а Нур-Отан на латинице, что и тут до сих пор не определились?
Профайл

§ Гога
Re: Досрочные выборы президента Казахстана - когда своих...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 794
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 09.04.19 - 21:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
arman_kst
АБЛЯЗОВ ???
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 126, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 126
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 116
Пользователей: 0
Всего: 116

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх