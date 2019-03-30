Код: Анатолий Сальник Отделение по вопросам миграции ОМВД России по Варненскому району Varna.jpg Начальник Отделения по вопросам миграции ОМВД России по Варненскому району майор полиции Самокиш Олеся Сергеевна График оказания государственных услуг (функций) Государственная услуга (функция) Дни недели Часы приема Оформление паспорта гражданина Российской Федерации Регистрационный учет граждан Российской Федерации Добровольная дактилоскопическая регистрация граждан Российской Федерации Предоставление адресно-справочной информации Понедельник 8.30-13.00; 13.45-14.30 (понедельник, следующий за рабочей субботой-выходной) Вторник 14.00-19.00 Среда 8.30-13.00 Четверг 14.00-19.00 Пятница 8.30-13.00; 13.45-14.30 Суббота 8.00-13.00 (1,3-ая суббота месяца) Оформление заграничного паспорта Миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства Выдача иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание Выдача иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на жительство Приём в гражданство Российской Федерации Оформление и выдача патентов для осуществления иностранными гражданами и лицами без гражданства трудовой деятельности на территории Российской Федерации Понедельник 8.30-13.00; 13.45-17.30 (понедельник, следующий за рабочей субботой-выходной) Вторник 10.00-13.30; 14.00-19.00 Среда 08.30-12.30 Четверг 10.00-13.00; 14.00-19.00 Пятница 8.30-13.00; 13.45-16.15 Суббота 8.00-13.00 (1,3-ая суббота месяца) Контакты Адрес: 457200, Челябинская область, Варненский район, с. Варна, ул. Спартака, 14/1 Контактный телефон: 8-(35142)-2-11-73 УДАЧИ !!



[Исправлено: Гога, 09.04.2019 - 12:04]