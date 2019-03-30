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§ NG.kz
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35408
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.03.19 - 11:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поправки в закон "О гражданстве Российской Федерации" наделяют главу государства правом в гуманитарных целях определять категории иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право на получение российского гражданства в упрощенном порядке.
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§ maxsaf
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1774
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.04.19 - 20:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Ещё обычно вспоминают про естественный прирост населения, который эти потери перекрывает с запасом

Это передергивание можно пере-передернуть :lol:
За те несколько минут, что потребовалось Елбасы на обьявление об уходе, в КЗ родилось еще 10 будущих президентов, так что переживать было не о чем :lol:
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§ Мишаня
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 701
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 08.04.19 - 21:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
которые получили переселенцы из Казахстана в 90-е, которым в то время удалось получить каким-то образом статус беженцев. Как говорится,кто успел, тот два съел!

В некоторых регионах РФ в 90-е предлагали такое. Пишешь как унижали, убивали и насиловали этнические (подставить национальность) и вуаля! Бессовестные людишки из Казахстана этим пользовались. Честные отказывались писать пасквили и были как все мигранты.
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§ Гога
Re: Россия упростила получение гражданства: что это значит для...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 794
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 08.04.19 - 23:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
Vital
Ты все ещё думаешь и выбираешь ?? Действовать надо . Под лежачий камень . Делай через Челябу и Троицк .Без помогаек.
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§ Анатолий Сальник
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
Анатолий Сальник


(Пользователи)
Сообщений: 74
Регистрация: 23.01.19
Отправлено: 08.04.19 - 23:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Делай через Челябу и Троицк

Там азиатов тьма. Надо неделю проторчать из-за счередей. Кто в курсах, в Варне есть подобные возможности? Да и КАЙРАК держит. Быстрее пересечь границу на Николаевскую крепость. Со стороны РК последний пункт Варваринка с путинским карьером по добыче золота (ранее Тарановский район).
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§ Гога
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 794
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 09.04.19 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
* Анатолий Сальник
Код:
Там азиатов тьма. Надо неделю проторчать из-за счередей. Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=800784&topic_id=37176&forumid=1#800784
- Зачем зря говорить ?Вы там сами были ? Я делал - ровно 7 месяцев. И уже куча знакомых - проблем никаких !!
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§ drakon
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16032
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.04.19 - 14:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Анатолий Сальник:
(ранее Тарановский район).

А когда сменили название района?... :-o
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§ Гога
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 794
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 09.04.19 - 15:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
Анатолий Сальник
Цитата:
Отделение по вопросам миграции ОМВД России по Варненскому району Varna.jpg Начальник Отделения по вопросам миграции ОМВД России по Варненскому району майор полиции Самокиш Олеся Сергеевна График оказания государственных услуг (функций) Государственная услуга (функция) Дни недели Часы приема Оформление паспорта гражданина Российской Федерации Регистрационный учет граждан Российской Федерации Добровольная дактилоскопическая регистрация граждан Российской Федерации Предоставление адресно-справочной информации Понедельник 8.30-13.00; 13.45-14.30 (понедельник, следующий за рабочей субботой-выходной) Вторник 14.00-19.00 Среда 8.30-13.00 Четверг 14.00-19.00 Пятница 8.30-13.00; 13.45-14.30 Суббота 8.00-13.00 (1,3-ая суббота месяца) Оформление заграничного паспорта Миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства Выдача иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание Выдача иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на жительство Приём в гражданство Российской Федерации Оформление и выдача патентов для осуществления иностранными гражданами и лицами без гражданства трудовой деятельности на территории Российской Федерации Понедельник 8.30-13.00; 13.45-17.30 (понедельник, следующий за рабочей субботой-выходной) Вторник 10.00-13.30; 14.00-19.00 Среда 08.30-12.30 Четверг 10.00-13.00; 14.00-19.00 Пятница 8.30-13.00; 13.45-16.15 Суббота 8.00-13.00 (1,3-ая суббота месяца) Контакты Адрес: 457200, Челябинская область, Варненский район, с. Варна, ул. Спартака, 14/1 Контактный телефон: 8-(35142)-2-11-73
УДАЧИ !!

[Исправлено: Гога, 09.04.2019 - 12:04]
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§ Валентин
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7510
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 09.04.19 - 15:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
За те несколько минут, что потребовалось Елбасы на обьявление об уходе, в КЗ родилось еще 10 будущих президентов, так что переживать было не о чем


А за такое можно и партбилет на стол положить.
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§ Мишаня
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 701
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 09.04.19 - 21:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon: А когда сменили название района?.
Так вроде еще не сменили. Но в процессе. Говорят будет Мамбета Майлина
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§ Мишаня
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 701
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 09.04.19 - 21:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Зачем зря говорить ?Вы там сами были ? Я делал - ровно 7 месяцев. И уже куча знакомых - проблем никаких !!

Повезло! Друг пробивал жене гражданство. Еще в те времена когда все про все делалось по закону 6 месяцев. В Троицке. "По закону" получилось 12 месяцев. Сейчас закон иной. Как удалось обойти его за 7 месяцев?
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§ Мишаня
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 701
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 09.04.19 - 21:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Анатолий Сальник:
Варваринка с путинским карьером

С чего это Полиметалл стал путинским? И рядом не стояло
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§ Гога
Re: Россия упростила получение гражданства: что это значит для...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 794
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 09.04.19 - 21:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
Мишаня
Не просто повезло ! Все просто - надо действовать , а не искать чего-то здесь на сайте . А то некоторые сидят здесь , думают - что им все решат!?!?! Сами все решайте - это намного проще , чем здесь пишут ???
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§ Гога
Re: Россия упростила получение гражданства: что это значит для...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 794
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 09.04.19 - 21:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А то вон Толик пишет - а сам ничего не пробовал !Или Виталька ? У меня друзья начали делать , когда он начал обходные пути искать . И какой итог ?? Мои знакомые в мае получать паспорта ! И , АУ,где Виталька ??А он все чего - то ищет !!
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§ Анатолий Сальник
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
Анатолий Сальник


(Пользователи)
Сообщений: 74
Регистрация: 23.01.19
Отправлено: 09.04.19 - 22:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гога, сп. за подробные данные. Я заезжал в городские пункты для мигрантов для получения консультаций. Пришёл к выводу, что быстрое оформление возможно, если будет заинтересованность местных властей в моём переезде. Такая программа была в отдельных регионах. Поэтому я и обратился с вопросом о Варне. По моей работе в простом и бедном районе ЧО это возможно.
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§ Анатолий Сальник
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
Анатолий Сальник


(Пользователи)
Сообщений: 74
Регистрация: 23.01.19
Отправлено: 09.04.19 - 22:56
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