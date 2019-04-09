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§ NG.kz
Выборы пройдут честно, я гарантирую - Токаев
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35408
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.04.19 - 14:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Казахстан - демократическая страна, президент будет выбран согласно воле народа. Как действующий Глава государства, я гарантирую, что выборы будут проведены честно, открыто, справедливо", - сказал президент.
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§ Козлов я
Re: Выборы пройдут честно, я гарантирую - Токаев
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 289
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 09.04.19 - 14:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мы должны подтвердить преемственность Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=34346

Вот это ключевые слова.
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§ Trueman4400
Re: Выборы пройдут честно, я гарантирую - Токаев
Trueman4400


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Сообщений: 322
Регистрация: 12.01.16
Отправлено: 09.04.19 - 14:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Казахстан - демократическая страна, президент будет выбран согласно воле народа", - это означает приверженность однажды выбранному конституционному курсу. Президента будут выбирать опираясь на то, что уже сделано в стране. Это правильное и своевременное заявление!
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§ yudjin
Re: Выборы пройдут честно, я гарантирую - Токаев
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5849
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 09.04.19 - 14:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Trueman4400:
это означает приверженность однажды выбранному конституционному курсу.

В приверженность механизма выборов никто и не сомневается!

Ты хоть пообедал-то, демократичный наш?
А те еще твои двое...трэвэл и этот...как его...забыл ;-)
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§ Мурзилка
Re: Выборы пройдут честно, я гарантирую - Токаев
Мурзилка


(Пользователи)
Сообщений: 26
Регистрация: 24.02.19
Отправлено: 09.04.19 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Гуру" комментаторов тут как тут...
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§ Анатолий Сальник
Re: Выборы пройдут честно, я гарантирую - Токаев
Анатолий Сальник


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Сообщений: 71
Регистрация: 23.01.19
Отправлено: 09.04.19 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Предполагаю, что Токаеву на время дали подержаться за портфель чтобы он мог вроде от своего имени переименовать столицу. На пожизненно может быть назначена (якобы выбрана) Дарига. Весь наш народ хочет изо всех сил преемственности. Этот вариант максимально гарантирует преемственность (козырь из рукава). Категорически не заявляю. Рассматриваю, как вариант игры. Точно знает только тот, кто банкует.
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§ Trueman4400
Re: Выборы пройдут честно, я гарантирую - Токаев
Trueman4400


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 322
Регистрация: 12.01.16
Отправлено: 09.04.19 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:

А Вы, сударь, оскорблены, что не первый высказались?
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§ КГСПС
Re: Выборы пройдут честно, я гарантирую - Токаев
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 834
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 09.04.19 - 17:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О какой честности можно говорить,если уже сейчас всё идёт вразрез с законом о выборах.
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§ КГСПС
Re: Выборы пройдут честно, я гарантирую - Токаев
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 834
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 09.04.19 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Статья 51-1. Внеочередные выборы Президента Республики Внеочередные президентские выборы назначаются решением Президента Республики и проводятся в течение двух месяцев со дня их назначения. Статья 55. 2. Выдвижение кандидатов в Президенты начинается со дня, следующего за днем объявления, и заканчивается в восемнадцать часов по местному времени за два месяца до выборов.
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§ КГСПС
Выборы пройдут честно, я гарантирую - Токаев
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 834
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 09.04.19 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Получается, что при назначении внеочередных выборов вообще законом не предусмотрено выдвижение кандидатов!
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§ КГСПС
Re: Выборы пройдут честно, я гарантирую - Токаев
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 834
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 09.04.19 - 20:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Насчёт выдвижения все мы оказались неправы. Оказывается есть в законе о выборах такая Статья 66-1. Проведение внеочередных выборов Президента Республики Внеочередные президентские выборы проводятся в соответствии с правилами, установленными настоящим Конституционным законом для очередных выборов Президента. Сроки проведения избирательных мероприятий определяются Центральной избирательной комиссией.
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