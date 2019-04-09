Анатолий Сальник Re: Дарига Назарбаева прокомментировала информацию о своем... #2





(Пользователи) Сообщений: 71

Регистрация: 23.01.19 (Пользователи) Отправлено: - 18:47 С большой долей вероятности именно Токаев будет выбран президентом страны 9 июня. Но вот дальше Токаеву, по факту, не на что опереться.



Газовая отрасль в стране контролируется Даригой Назарбаевой.



Нефть президентским зятем Тимуром Кулибаевым.



СМИ находятся во власти той же Дариги.



Силовики у Нурсултана Назарбаева.



Банковскую сферу по факту контролирует семья Назарбаевых.



В этой ситуации Токаев вряд ли сможет быть полноценным президентом. Поправки в Конституцию 2017 предполагают усиление роли парламента, который Дарига Назарбаева и возглавляет. Логичный завершающий шаг транзита — превращение в парламентскую республику. В таком случае главные полномочия в стране останутся в семье.