Цитата: В отделе ЖКХ обещали, что закрашивание спилов будет проводиться в тот же день, максимум -на следующий день после проведения работ.

Да об чем они говорят? На Алтынсарина совсем забыли срезы замазать. Пилили там еще в прошлом году - 13 ноября. Так и стоят столбики до сих пор в ожидании краски. Хорошо бы к лету покрасили, хоть немного зелени появилось бы на улице.

Цитата: На деле костанайцы сталкивались с тем, что с закрашиванием срезов в некоторых местах опаздывали.

Если бы книга рекордов Гиннесса приехала в Костанай, то она смогла бы зафиксировать рекорд опозданий закрашивания срезов. На сегодняшний день он равен 147 дней. Они бы на такой срок опоздали с зарплатой дровосекам и уже бы давно никто ничего не пилил. А деревья, они же безмолвные, они молчат, только сок капает из обрубков на землю словно кровь вперемешку со слезами.