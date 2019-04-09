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§ NG.kz
Массовую обрезку деревьев приостановили до осени в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35408
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.04.19 - 16:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Массовое кронирование и топпинг деревьев на улицах областного центра приостановили 6 апреля. Эти работы начались 25 февраля и предполагалось, что они продлятся до 15 апреля. Однако сокодвижение у деревьев в этом году началось раньше этой даты.
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[Исправлено: Volkov, 09.04.2019 - 16:41]

§ dandiv
Re: Массовую обрезку деревьев приостановлена до осени в Костанае
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 769
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 09.04.19 - 16:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто-то сильно обманывает... Сегодня 9 число, но в обед возле гимназии имени Мауленова (Алтынсарина-Гоголя)со стороны Гоголя пилили деревья. Или у меня в телефоне календарь брешет??? ;-)
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§ директор пляжа
Re: Массовую обрезку деревьев приостановлена до осени в Костанае
директор пляжа


(Пользователи)
Сообщений: 71
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 09.04.19 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
пилить то собственно больше нечего :lol: мол, чтоб меньше возмущались - хорошая новость.
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§ yudjin
Re: Массовую обрезку деревьев приостановлена до осени в Костанае
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5849
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 09.04.19 - 16:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня ехал мимо... навеяло:


Цитата:
Сейчас подрядные организации начнут заниматься обрезкой

А когда подрядные организации займутся уборкой за собой всего того свинства, которое они после себя повсеместно оставили? Все газоны вдоль проспекта разворочены колёсами, пешеходные дорожки загажены грязью, колеи жижи непролазные:






Одной рукой "шарики" причёсывают, другой ср...ч разводят!
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§ yudjin
Re: Массовую обрезку деревьев приостановили до осени в Костанае
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5849
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 09.04.19 - 16:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
за приживаемостью которых в этом сезоне обещают следить строго.

Конечно будем следить... чтобы было, что вручить Тарасову и Нургалиеву на слушаниях.
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§ Маркс
Re: Массовую обрезку деревьев приостановлена до осени в Костанае
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 384
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 09.04.19 - 16:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В отделе ЖКХ обещали, что закрашивание спилов будет проводиться в тот же день, максимум -на следующий день после проведения работ.

Да об чем они говорят? На Алтынсарина совсем забыли срезы замазать. Пилили там еще в прошлом году - 13 ноября. Так и стоят столбики до сих пор в ожидании краски. Хорошо бы к лету покрасили, хоть немного зелени появилось бы на улице.
Цитата:
На деле костанайцы сталкивались с тем, что с закрашиванием срезов в некоторых местах опаздывали.

Если бы книга рекордов Гиннесса приехала в Костанай, то она смогла бы зафиксировать рекорд опозданий закрашивания срезов. На сегодняшний день он равен 147 дней. Они бы на такой срок опоздали с зарплатой дровосекам и уже бы давно никто ничего не пилил. А деревья, они же безмолвные, они молчат, только сок капает из обрубков на землю словно кровь вперемешку со слезами.
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§ Козлов я
Re: Массовую обрезку деревьев приостановили до осени в Костанае
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 289
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 09.04.19 - 18:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Марсианский пейзаж...
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§ arman_kst
Re: Массовую обрезку деревьев приостановили до осени в Костанае
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 237
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 09.04.19 - 19:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо так в Астане делать. Пусть все иностранцы смеются
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§ elektron
Массовую обрезку деревьев приостановили до осени в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2803
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 09.04.19 - 19:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:
Надо так в Астане делать.

Лучше не надо.
Костаная изуродованного хватит.
Всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно (с)
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