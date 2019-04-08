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≡ Более 5 000 птиц погибли в результате пожара на фабрике ТОО «Жас-канат-2006» в Рудном		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Более 5 000 птиц погибли в результате пожара на фабрике ТОО «Жас-канат-2006» в Рудном
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35408
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.04.19 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сообщение о том, что горит отдельно стоящее одноэтажное каркаснометалическое помещение птицефабрики ТОО «Жас-канат-2006» 2018 года постройки поступило на пульт специализированного отряда Рудного сегодня, 8 апреля, в 05:11.
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§ Menden1968
Re: Более 5 000 птиц погибли в результате пожара на фабрике ТОО...
Menden1968


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 317
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.04.19 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
......есть причина поднять цену в регионе.
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§ лимон
Re: Более 5 000 птиц погибли в результате пожара на фабрике ТОО...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 899
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 08.04.19 - 16:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Menden1968:
......есть причина поднять цену в регионе.

+ Пасха 28 апреля
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§ директор пляжа
Re: Более 5 000 птиц погибли в результате пожара на фабрике ТОО...
директор пляжа


(Пользователи)
Сообщений: 71
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 09.04.19 - 12:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Схема стара как мир, это как перед уборочной компанией 2 из 3 НПЗ закрывают на ремонт - "перила покрасить", а потом "запасы имеются достаточные, оснований для повышения в ближайшее время не поступало". Браво руководство! К Пасхе действительно самое ТО.
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§ Маркс
Более 5 000 птиц погибли в результате пожара на фабрике ТОО «Жас-канат-2006» в Рудном
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 384
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 09.04.19 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
директор пляжа:
К Пасхе действительно самое ТО.

А как же ярмарки? Закупленные заранее яйца стабилизационного фонда? Они же должны будут выбросить на рынок кучи яиц, чтобы не дать ценам подняться. Неужели не сдюжат и спишут на форсмажор?
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§ elektron
Re: Более 5 000 птиц погибли в результате пожара на фабрике ТОО...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2803
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 09.04.19 - 19:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Операция "Ы" и другие приключения ;-)
Но не Шурика :-)
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