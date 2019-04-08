Маркс Более 5 000 птиц погибли в результате пожара на фабрике ТОО «Жас-канат-2006» в Рудном #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 384

Регистрация: 01.06.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:57 Цитата: директор пляжа:

К Пасхе действительно самое ТО.

А как же ярмарки? Закупленные заранее яйца стабилизационного фонда? Они же должны будут выбросить на рынок кучи яиц, чтобы не дать ценам подняться. Неужели не сдюжат и спишут на форсмажор?