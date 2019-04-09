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§ NG.kz
Касым-Жомарт Токаев объявил о досрочных выборах Президента РК
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35404
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.04.19 - 13:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Во вторник, 9 апреля, глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе обращения к народу объявил о решении провести выборы Президента РК досрочно. Выборы пройдут 9 июня.
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§ Змея Подколодная
Re: Касым-Жомарт Токаев объявил о досрочных выборах Президента...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 608
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 09.04.19 - 13:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Огласите весь список, пожалуйста) Список желающих на пост президента.
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§ Сергей_я
Re: Касым-Жомарт Токаев объявил о досрочных выборах Президента...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2706
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 09.04.19 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Огласите весь список, пожалуйста) Список желающих на пост президента

А зачем? Я думаю уже бланки даже напечатали и уже начали заполнять их))
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* drakon
Касым-Жомарт Токаев объявил о досрочных выборах Президента РК
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16029
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.04.19 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
и уже начали заполнять их))

Президент?
Дарига Нурсултановна.
Чего не ясно - то?... :lol: :oops:
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§ Козлов я
Re: Касым-Жомарт Токаев объявил о досрочных выборах Президента...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 288
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 09.04.19 - 14:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ Vradon
Re: Касым-Жомарт Токаев объявил о досрочных выборах Президента...
Vradon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 172
Регистрация: 10.05.17
Отправлено: 09.04.19 - 14:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Высокой гражданской активности, господа, вам желаю. Также горячо отстаивать свою позицию на выборах Президента страны.
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§ Trueman4400
Re: Касым-Жомарт Токаев объявил о досрочных выборах Президента...
Trueman4400


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 322
Регистрация: 12.01.16
Отправлено: 09.04.19 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так может, кто из форумчан свою кандидатуру двинет? А что нет-то?
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§ Мурзилка
Re: Касым-Жомарт Токаев объявил о досрочных выборах Президента...
Мурзилка


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Сообщений: 26
Регистрация: 24.02.19
Отправлено: 09.04.19 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Trueman4400:

Подожди, сейчас главный придёт и всё решит)
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§ Привет
Re: Касым-Жомарт Токаев объявил о досрочных выборах Президента...
Привет


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Сообщений: 4
Регистрация: 22.02.19
Отправлено: 09.04.19 - 14:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо у военных узнавать за кого им прикажут голосовать!Тот и будет.
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§ Гога
Re: Касым-Жомарт Токаев объявил о досрочных выборах Президента...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 789
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 09.04.19 - 14:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
Trueman4400
Выдвигать можно только от партии . Самовыдвижения сейчас нет.
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§ Привет
Re: Касым-Жомарт Токаев объявил о досрочных выборах Президента...
Привет


(Пользователи)
Сообщений: 4
Регистрация: 22.02.19
Отправлено: 09.04.19 - 14:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вообще то правильно. До осени надо успеть. С осени начнутся совсем другие расклады Базель 3 начнёт действия и мыльные пузыри независимости стран начнут лопаться
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§ Trueman4400
Re: Касым-Жомарт Токаев объявил о досрочных выборах Президента...
Trueman4400


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 322
Регистрация: 12.01.16
Отправлено: 09.04.19 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kommunist-konurov-gotov-uchastvovat-v-vyiborah-prezidenta-366805/
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§ Trueman4400
Re: Касым-Жомарт Токаев объявил о досрочных выборах Президента...
Trueman4400


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 322
Регистрация: 12.01.16
Отправлено: 09.04.19 - 14:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kto-mojet-stat-prezidentom-kazahstana-366785/
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§ Trueman4400
Re: Касым-Жомарт Токаев объявил о досрочных выборах Президента...
Trueman4400


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 322
Регистрация: 12.01.16
Отправлено: 09.04.19 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/dariga-nazarbaeva-sobiraetsya-ballotirovatsya-prezidentyi-366808/
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§ Гога
Касым-Жомарт Токаев объявил о досрочных выборах Президента РК
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 789
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 09.04.19 - 14:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Читай внимательно , прежде чем ссылку сбрасывать !!Код:
Trueman4400
---В 2017 году был подписан закон, предусматривающий запрет на самовыдвижение кандидатов в президенты.
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