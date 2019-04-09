Цитата: drakon: Какую биогрфию - не прочтёшь, везде к 30 годам жизни, 3-4 Высших образования.

Вообще-то высшее образование может быть только одно, единственное, оно же первое, оно же последнее. Точно так же как рыба не может быть второй свежести. Человек может получить новую специальность и диплом, обучаясь в другом высшем учебном заведении, но получить второе высшее образование он никогда не сможет. Разговоры о получении любого последующего высшего образования говорят лишь о недостаточной высшести предыдущих образований, которые поэтому никак нельзя считать высшими.