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§ NG.kz
Павлодарские антикоррупционщики выявили в личных делах госслужащих поддельные дипломы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35404
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.04.19 - 11:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Шесть фактов использования государственными служащими поддельных дипломов о наличии высшего образования выявлено в Павлодарской области, сообщает пресс-центр местного департамента по делам государственной службы и противодействию коррупции.
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* drakon
Re: Павлодарские антикоррупционщики выявили в личных делах...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16029
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.04.19 - 11:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Меня всегда - удивляло.
Какую биогрфию - не прочтёшь,
везде к 30 годам жизни, 3-4
Высших образования. Когда только-
успевали - учиться?... :lol:
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§ Маркс
Павлодарские антикоррупционщики выявили в личных делах госслужащих поддельные дипломы
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 383
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 09.04.19 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon: Какую биогрфию - не прочтёшь, везде к 30 годам жизни, 3-4 Высших образования.

Вообще-то высшее образование может быть только одно, единственное, оно же первое, оно же последнее. Точно так же как рыба не может быть второй свежести. Человек может получить новую специальность и диплом, обучаясь в другом высшем учебном заведении, но получить второе высшее образование он никогда не сможет. Разговоры о получении любого последующего высшего образования говорят лишь о недостаточной высшести предыдущих образований, которые поэтому никак нельзя считать высшими.
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§ Гога
Re: Павлодарские антикоррупционщики выявили в личных делах...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 789
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 09.04.19 - 14:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon
Теперь , надеюсь , не удивляет ?? Путь получения везде одинаков .
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