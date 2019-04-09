Анатолий Сальник Re: Выборы пройдут честно, я гарантирую - Токаев #5





(Пользователи) Сообщений: 70

Регистрация: 23.01.19 (Пользователи) Отправлено: - 14:38 Предполагаю, что Токаеву на время дали подержаться за портфель чтобы он мог вроде от своего имени переименовать столицу. На пожизненно может быть назначена (якобы выбрана) Дарига. Весь наш народ хочет изо всех сил преемственности. Этот вариант максимально гарантирует преемственность (козырь из рукава). Категорически не заявляю. Рассматриваю, как вариант игры. Точно знает только тот, кто банкует.