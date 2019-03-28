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§ NG.kz
Факты провоза «безбилетников» выявили на рейсах поездов со станции Костанай
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35404
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.03.19 - 22:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В марте проектная группа «Адал жол» и активисты гражданского общества провели мониторинг по выявлению фактов, связанных с нарушением правил продажи билетов на поезда, проходящие через станцию Костанай.
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§ Нурбанчик
Факты провоза «безбилетников» выявили на рейсах поездов со станции Костанай
Нурбанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1876
Регистрация: 25.05.11
Отправлено: 28.03.19 - 22:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор филиала АО «Грузовые перевозки» Вячеслав МИРОНОВ предложил развивать покупку билетов через Интернет. А чтобы приучить пассажиров к этой услуге, чаще прокручивать на вокзале чаще рекламные видеоролики.


В Казахстане у КТЖ аж два своих отдельно работающих сайта:
https://epay.railways.kzи https://bilet.railways.kz, которые интегрированы в систему АСУ «Экспресс-3» – в межгосударственную систему резервирования мест и продажи билетов, где продают билеты без всяких наценок как на частных сайтах.
Не знаю как насчёт рекламы, но эти сайты знакомы всем и за территорией Казахстана, кому необходимо приобрести электронные билеты на казахстанские поезда заранее.
Есть одна проблема, что за неделю до отправления, билеты приобрести, особенно выкупить целое купе, уже проблематично, класс СВ, как таковой отсутствует, тальго на большие расстояния более 4-6 часов поездки не подходят из-за стесненности в купе.
На лето, когда Кустанайский аэропорт закроют, весь пассажиропоток перейдет на ж/д.

[Исправлено: Нурбанчик, 28.03.2019 - 23:38]
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§ abaika95
Re: Факты провоза «безбилетников» выявили на рейсах поездов со...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 57
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 29.03.19 - 08:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заняться нечем этому Агенству! Не от хорошей жизни проводники берут безбилетников и потом отдают им места в своих купе, а сами сидя спят! :-(
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§ arman_kst
Факты провоза «безбилетников» выявили на рейсах поездов со станции Костанай
arman_kst


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Сообщений: 235
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 29.03.19 - 08:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наказывать надо их. Нет билета - нет поездки
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§ Змея Подколодная
Факты провоза «безбилетников» выявили на рейсах поездов со станции Костанай
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 608
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 29.03.19 - 09:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Не от хорошей жизни проводники берут безбилетников

Не от нее. Для нее)
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* drakon
Факты провоза «безбилетников» выявили на рейсах поездов со станции Костанай
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16029
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.03.19 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Не от нее. Для нее)

Сколько лет - понадобилось,чтобы начали это выявлять?
Сколько существует - железная дорога в Казахстане.
Я,раньше ездил без билетов,даже в 2004 году,
будучи, в Казахстане, ехал без билета из Астаны... :lol:
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§ Yorik
Re: Факты провоза «безбилетников» выявили на рейсах поездов со...
Yorik


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Сообщений: 606
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 29.03.19 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нурбанчик:
На лето, когда Кустанайский аэропорт закроют, весь пассажиропоток перейдет на ж/д.

Видимо не весь: есть информация, что на период ремонта ВПП вернут в строй Ан-24 с рейсами до Астаны и возможно - до Алматы, чтобы совсем без трафика аэропорт не оставить. Ан-24 - потому что с грунта взлетать могут и садиться на грунт.
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§ Нурбанчик
Re: Факты провоза «безбилетников» выявили на рейсах поездов со...
Нурбанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1876
Регистрация: 25.05.11
Отправлено: 29.03.19 - 16:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik: Видимо не весь: есть информация, что на период ремонта ВПП вернут в строй Ан-24 с рейсами до Астаны и возможно - до Алматы, чтобы совсем без трафика аэропорт не оставить. Ан-24 - потому что с грунта взлетать могут и садиться на грунт.

Интересная информация.
Действительно есть же параллельно основной ИВПП наличие грунтовой ВПП. Кроме Ан-24/26 на грунт могут садится Bombardier Q400 которые есть у а/к «Qazaq Air», но последняя не будет заморачиваться с оформлением допуска на посадку на грунтовое ВПП кустанайского аэропорта, да и флот у «Qazaq Air» маленький всего-то 3 самолета. Уже сейчас до закрытия полосы, «Qazaq Air» и «Bek Air" прекратила рейсы в Кустанай. В Алма-Ату с Кустаная летать остался только Scat, в Астану только Эйр Астана. Было бы не плохо во временную эксплуатацию ввести грунтовую ВПП, но будет ли к этому готов аэропорт, то это под большим вопросом, даже до допуска Ан-24/26, не говоря уже об иных турбовинтовых ВС.

На мой взгляд, авиационные власти не станут заморачиваться с эксплуатацией грунтовой ВПП, зачем им это нужно? О простых пассажирах в такой ситуации они думают в последнюю очередь. Надеюсь что я ошибаюсь насчет возможности временной эксплуатации грунтовой ВПП. Но летний маршрут с детьми с Кустаная до Алма-Аты буду продумывать. Благодаря закрытию аэропорта, появилась возможность навестить друзей детства в Челябинске по пути с Москвы до Кустаная, в Алма-Ату полетим через Актюбинск, как раз можно посетить так же и Орск. Дети будут в восторге 8-)

Железной дороге нужно готовится к возрастанию пассажиропотока на время ремонта ИВПП аэропорта.

Может Наша Газета прояснит о возможности работы кустанайского аэропорта при использовании грунтовой ВПП, и что предпримут КТЖ и частные перевозчики на ж/д для увеличения пассажиропотока? 8-)
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* drakon
Факты провоза «безбилетников» выявили на рейсах поездов со станции Костанай
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16029
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.03.19 - 20:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
Ан-24 - потому что с грунта взлетать могут и садиться на

А чё, АН-2,нет уже? Я бы попросил до Айета - довезти.
Знаю где там можно посадку - производить... :lol: :oops:
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§ Vital
Re: Факты провоза «безбилетников» выявили на рейсах поездов со...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7452
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 30.03.19 - 09:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Касиров тоже проверьте. Ровно две недели назад пришел на вокзал. Говорю билет срочно на М.О. она 27000 плац. 37000 купе с челяб. Я смотрю на нею и улыбаюсь. Говорю , ну давай оформляй. Даю деньги. Она мне билет. Все красиво как бы. И тут я ей, говорю дай чек . Ой. Она Бац. Не 27 а 17 оказывается. Вы там походу ваще офигели , даже касиры.
ваще офигели .
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§ maxsaf
Факты провоза «безбилетников» выявили на рейсах поездов со станции Костанай
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1772
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 30.03.19 - 10:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
И тут я ей, говорю дай чек

Это жестоко. Кассирша уже их мысленно потратила, долги раздала, разницу в банк под проценты положила, тоже мысленно, а ты бац, и мечты разрушил 8-) :lol:
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§ Yorik
Факты провоза «безбилетников» выявили на рейсах поездов со станции Костанай
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 606
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 09.04.19 - 14:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нурбанчик:
зачем им это нужно?

Странный вопрос. Каждый борт в аэропорту - это деньги. Сотрудникам аэропорта нужно зарплату платить, содержать хозяйство и т.д. Поэтому ищут варианты не обнулить полностью трафик. Вариант с Ан-24 до Астаны проработан почти на 100%, по моей информации...
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