/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 7 из 7«1...567
§ NG.kz
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35400
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.03.19 - 11:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поправки в закон "О гражданстве Российской Федерации" наделяют главу государства правом в гуманитарных целях определять категории иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право на получение российского гражданства в упрощенном порядке.
Читать новость

§ maxsaf
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1772
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.04.19 - 20:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Ещё обычно вспоминают про естественный прирост населения, который эти потери перекрывает с запасом

Это передергивание можно пере-передернуть :lol:
За те несколько минут, что потребовалось Елбасы на обьявление об уходе, в КЗ родилось еще 10 будущих президентов, так что переживать было не о чем :lol:
Профайл

§ Мишаня
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 698
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 08.04.19 - 21:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
которые получили переселенцы из Казахстана в 90-е, которым в то время удалось получить каким-то образом статус беженцев. Как говорится,кто успел, тот два съел!

В некоторых регионах РФ в 90-е предлагали такое. Пишешь как унижали, убивали и насиловали этнические (подставить национальность) и вуаля! Бессовестные людишки из Казахстана этим пользовались. Честные отказывались писать пасквили и были как все мигранты.
Профайл

* Гога
Re: Россия упростила получение гражданства: что это значит для...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 784
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 08.04.19 - 23:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
Vital
Ты все ещё думаешь и выбираешь ?? Действовать надо . Под лежачий камень . Делай через Челябу и Троицк .Без помогаек.
Профайл

§ Анатолий Сальник
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
Анатолий Сальник


(Пользователи)
Сообщений: 69
Регистрация: 23.01.19
Отправлено: 08.04.19 - 23:50
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Ответить 
Страница 7 из 7«1...567
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 168, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 167
Зарегистрированные пользователи: Гога

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 158
Пользователей: 0
Всего: 158

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх