maxsaf Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана #90





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1772

Регистрация: 27.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:51 Цитата: Валентин:

Ещё обычно вспоминают про естественный прирост населения, который эти потери перекрывает с запасом

Это передергивание можно пере-передернуть

За те несколько минут, что потребовалось Елбасы на обьявление об уходе, в КЗ родилось еще 10 будущих президентов, так что переживать было не о чем