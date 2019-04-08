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§ NG.kz
Одинаковые цены в аптеках Казахстана будут уже в мае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35400
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.04.19 - 22:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Председатель Комитета фармации Министерства здравоохранения РК Людмила Бюрабекова на брифинге в СЦК сообщила, что уже разработаны правила регулирования цен на лекарства, они находятся на согласовании и регистрации в Минюсте, передает корреспондент Zakon.kz.
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§ КГСПС
Re: Одинаковые цены в аптеках Казахстана будут уже в мае
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 826
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 08.04.19 - 22:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Одинаково высокие?
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