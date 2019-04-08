/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ УАЗ перевернулся на улице Карбышева в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
УАЗ перевернулся на улице Карбышева в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35400
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.04.19 - 21:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сообщили "НГ" в пресс-службе департамента полиции Костанайской области, в 16.30 на номер 102 поступило сообщение о том, что по улице Карбышева произошло ДТП с участием трех автомобилей: УАЗ, "Инфинити" и "Фольксваген".
Читать новость

§ dandiv
Re: УАЗ перевернулся на улице Карбышева в Костанае
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 766
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 08.04.19 - 21:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фигасе... буханка возомнила себя болидом формулы 1 :-o Судя по видео водитель уаза давил тапку в пол и не собирался тормозить
Профайл

§ maxsaf
Re: УАЗ перевернулся на улице Карбышева в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1772
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.04.19 - 21:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Судя по видео - водитель буханки не виноват
Профайл

§ Сергей_я
Re: УАЗ перевернулся на улице Карбышева в Костанае
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2705
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 08.04.19 - 21:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:
Судя по видео водитель уаза давил тапку в пол и не собирался тормозить

буханку подрезали. Вина 100% не его.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 169, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 168
Зарегистрированные пользователи: Гога

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 160
Пользователей: 0
Всего: 160

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх