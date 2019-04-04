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§ NG.kz
Сделать улицы удобными для водителей и пешеходов планируют в Костанае по жалобам горожан
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35400
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.04.19 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
2 апреля проектный офис «Костанай – адалдык аланы» обратился к костанайцам с предложением присылать информацию о дорожных знаках, мешающих движению транспорта и пешеходов. 3 апреля представители офиса посетили несколько мест, о которых сообщили горожане.
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§ dandiv
Re: Сделать улицы удобными для водителей и пешеходов планируют в...
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 766
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 04.04.19 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А ну-ка попробуем... я создавал тему Опасный и бестолковый пешеходный переход в центре Костаная
Фотки правда там уже не отображаются...
Попробую отправить письмо на qostaa@mail.ru (проектный офис при департаменте по делам госслужбы в Костанае) - указано в статье Жалобы на дорожные знаки и их отсутствие будет принимать проектный офис при департаменте по делам госслужбы в Костанае. Может что изменится, ведь на самом деле опасный пешеходный переход :-(
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§ dandiv
Re: Сделать улицы удобными для водителей и пешеходов планируют в...
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 766
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 08.04.19 - 21:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В тот-же день мне пришло письмо с текстом "Спасибо,принято!!!". На сегодняшний день ничего не изменилось... варианты - еще не отработали необходимые службы, либо все нормально и знаки установлены верно. Делаем ставки господа ;-)
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