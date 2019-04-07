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§ NG.kz
Николай ВОРОНИН: Несвободная свобода
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35400
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.04.19 - 09:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я соглашусь с мнением, что государство - это разумная несвобода. Но наши власти забыли слово «разумная». Нам втолковывают, что Назарбаев принес независимость и свободу. Но ведь в свободном государстве должны быть свободны и мысли, и язык.
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§ таноми52
Re: Николай ВОРОНИН: Несвободная свобода
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 635
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 07.04.19 - 23:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Трэвэл:
Уже проверено, кухарка не может управлять государством.


А чугунщик разливочных машин, горновой доменной печи может?
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§ Мишаня
Николай ВОРОНИН: Несвободная свобода
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 698
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 07.04.19 - 23:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Respondent:
залип на диване, как на камешке тюлень

Есть чё? Отсыпь!? :-)
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§ Мишаня
Николай ВОРОНИН: Несвободная свобода
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 698
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 07.04.19 - 23:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
чугунщик разливочных машин, горновой доменной печи может

Это кто же такой весь рабочий? Комсомолец, числившийся горновым, а потом бац и коммунист!? А потом бац и не коммунист!? Вся жизнь - построение карьеры. Плюя на идеологию. Карьера - это все!
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§ таноми52
Re: Николай ВОРОНИН: Несвободная свобода
таноми52


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Сообщений: 635
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 08.04.19 - 08:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
Это кто же такой весь рабочий? Комсомолец, числившийся горновым, а потом бац и коммунист!? А потом бац и не коммунист!? Вся жизнь - построение карьеры. Плюя на идеологию. Карьера - это все!


А по существу?
Означает ли это, что "кухарка" не может сделать подобную карьеру? Или только потомки "белой кости" и "голубой крови" на это способны?
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§ Трэвэл
Re: Николай ВОРОНИН: Несвободная свобода
Трэвэл


(Пользователи)
Сообщений: 190
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.04.19 - 21:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:

Может, но хорошо будет управлять только доменной печью.
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