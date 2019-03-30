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≡ Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35399
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.03.19 - 11:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поправки в закон "О гражданстве Российской Федерации" наделяют главу государства правом в гуманитарных целях определять категории иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право на получение российского гражданства в упрощенном порядке.
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§ maxsaf
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1772
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.04.19 - 20:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Ещё обычно вспоминают про естественный прирост населения, который эти потери перекрывает с запасом

Это передергивание можно пере-передернуть :lol:
За те несколько минут, что потребовалось Елбасы на обьявление об уходе, в КЗ родилось еще 10 будущих президентов, так что переживать было не о чем :lol:
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