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§ NG.kz
Улицу Гагарина в Костанае частично перекроют
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 35399
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.04.19 - 10:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сообщает отдел ЖКХ акимата Костаная, произойдет это 8 апреля в связи с работами по реконструкции улицы Гагарина. Работы продлятся до 15 мая. Разработана схема объезда для общественного транспорта.
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§ dandiv
Re: Улицу Гагарина в Костанае частично перекроют
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 766
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 08.04.19 - 10:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гагарина от Алтынсарина в сторону Абая в прошлом году делали, так вот если бы быстро сделали сам перекресток Алтынсарина-Гагарина, а потом уже бы дальше делали Гагарина, то маршрутные автобусы со стороны КСК продолжали бы движение по Алтынсарина в сторону центра. Но ведь этого скорей всего не сделают ;-)
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§ dandiv
Re: Улицу Гагарина в Костанае частично перекроют
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 766
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 08.04.19 - 20:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Похоже подрядная организация немного поразмыслив решили немного по другому сделать - Гагарина от Алтынсарина в сторону Баймагамбетова перекрыли, сам перекресток Гагарина-Алтынсарина открыт и автобусы с КСК в центр проезжают прежним путем. Тоже вариант, улицу сделают, а потом на несколько дней перекроют перекресток и доделают сам перекресток. Решение правильное на мой взгляд... хотя бы не все маршруты автобусов поменяются на время ремонта.
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