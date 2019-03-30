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§ NG.kz
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35398
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.03.19 - 11:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поправки в закон "О гражданстве Российской Федерации" наделяют главу государства правом в гуманитарных целях определять категории иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право на получение российского гражданства в упрощенном порядке.
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§ Victor Yang
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11410
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 03.04.19 - 09:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
С языком русским у тебя проблемы

Думаю, на вопросы теста он без труда ответит.
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§ Медный
Re: Россия упростила получение гражданства: что это значит для...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2655
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 04.04.19 - 22:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Забавный тест. У меня создалось впечатление, что он рассчитан на приезжих гостарбайтеров.
Устный экзамен: "Спросить как проехать куда-то"
"Устроиться в строительную фирму" :lol:
непосредственно тот тест на который вы оставили ссылку , так там на время и род практически всё, наверное чтобы не говорить: "Какой красивый девушка, нужен твой матерь жаниха?" :-x
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§ Kairat stayer
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 911
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 05.04.19 - 08:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Забавный тест. У меня создалось впечатление, что он рассчитан на приезжих гостарбайтеров. Устный экзамен: "Спросить как проехать куда-то"


Если такие тесты будут, Виталий тогда точно их сдаст, он-же не гАстербайтер какой-то. А, как я простой, вот сам попробовал протестировался, где 85 вопросов ответил правильно на 81 (95%), где 30 ответил правильно на 29 (97%). В последнем варианте 13 вопрос:
А мой брат ... поступил в экономический институт.: (А) ещё (Б) уже (В) тоже (Г) или. Указал тоже, правильный ответ оказывается уже.

Если там собеседование будет, тогда Виталию не в коем случае не следует указывать, что у него есть справка из психоневрологического диспансера, за которое он неоднократно здесь упоминал. Если спросят какое отношение к просмотру всяких ток-шоу, тогда наверное ему нужно сказать правду, что не пропускает их, даже некоторые и упущенные обязательно пересматривает позже. Это по моему приветствуется.
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§ Kairat stayer
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 911
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 05.04.19 - 08:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
гостарбайтеров

Цитата:
Kairat stayer:
гАстербайтер


Как говорится: век живи, век учись. Прошу прошения у знатоков русского языка, правильно оказывается-гастарбайтер.
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§ dvb
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
dvb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 103
Регистрация: 01.08.14
Отправлено: 05.04.19 - 13:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Любопытная статья сегодня с утра попалась. Особенно про казахов.

https://news.rambler.ru/world/41985973-russkoyazychnye-pokidayut-kazahstan/?utm_source=head_old&utm_campaign=self_promo&utm_medium=mcol&utm_content=news
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§ Victor Yang
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11410
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 05.04.19 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dvb:
Любопытная статья сегодня с утра попалась.

Ерунда там какая-то. "покидать Казахстан начали не только россияне, но и русскоязычные этнические казахи". Россияне - это граждане России. А про русских в Казахстане ничего не сказано. Даже если предположить, что под россиянами понимаются русские, фраза "Исход россиян из Казахстана стал массовым через две недели после отставки первого президента страны" всё равно несёт в себе чушь - за две недели решить и поехать на ПМЖ в другую страну - бывает, конечно, но редко. Ещё с работы надо нормально уволиться - около месяца времени уйдёт, документы на РВП собрать - тоже немало времени, недвижимость продать. Вброс, а не статья - если даже поток эмигрантов увеличился, то никак не связан с уходом Назарбаева.
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§ Victor Yang
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11410
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 05.04.19 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Забавный тест. У меня создалось впечатление, что он рассчитан на приезжих

Он рассчитан на тех, для кого русский - не родной.
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§ таноми52
Re: Россия упростила получение гражданства: что это значит для...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 635
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 05.04.19 - 14:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Ерунда там какая-то. "


Согласна! Безграмотный бред со ссылкой на "Ленту", но ни названия статьи, ни автор не указаны
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§ maxsaf
Re: Россия упростила получение гражданства: что это значит для...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1768
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 06.04.19 - 20:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Россияне - это граждане России

Так в этом и прикол. Я лично знаю людей, казахстанцев, граждан Казахстана, у которых есть тайно второй паспорт, и технически они и россияне тоже. Россия то поддерживает двойное гражданство, тут проблем нет.
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§ таноми52
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 635
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 08.04.19 - 10:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Безграмотный бред со ссылкой на "Ленту", но ни названия статьи, ни автор не указаны



Перефразирую: безграмотное изложение интересной, хотя и неоднозначной, статьи.
Оригинал: https://lenta.ru/comments/articles/2019/04/05/uhodite/
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§ Vital
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7451
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 08.04.19 - 14:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Белгород хороший вариант. За два дня посетил 3 компании. Везде, в каждом отделе сидит бывший Казахстанец. Очень много с Караганды людей. Вспоминают со слезами свой город их кондитерка сюда в белгород перетащила все оборудование и работает процветающи. Очень чистый город. Люди хорошие, добрые.
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§ Анатолий Сальник
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
Анатолий Сальник


(Пользователи)
Сообщений: 68
Регистрация: 23.01.19
Отправлено: 08.04.19 - 15:16
Комментарий проходит проверку.
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§ таноми52
Re: Россия упростила получение гражданства: что это значит для...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 635
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 08.04.19 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Везде, в каждом отделе сидит бывший Казахстанец.


В 90-е и начало 2-х тыс. туда уехало много наших энергетиков. Говорят, в Белгороде тогда даже была создана Кустанайская община.
Бала у родственницы в Белгородской обл., в селении Верхопенье (от слова "пена"). Она показала несколько рядом стоящих домов (типа наших "финских"), которые получили переселенцы из Казахстана в 90-е, которым в то время удалось получить каким-то образом статус беженцев.
Как говорится,кто успел, тот два съел!
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