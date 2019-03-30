Kairat stayer Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана #77





(Полноправные пользователи) Сообщений: 911

Регистрация: 28.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 08:17 Цитата: Медный:

Забавный тест. У меня создалось впечатление, что он рассчитан на приезжих гостарбайтеров. Устный экзамен: "Спросить как проехать куда-то"



Если такие тесты будут, Виталий тогда точно их сдаст, он-же не гАстербайтер какой-то. А, как я простой, вот сам попробовал протестировался, где 85 вопросов ответил правильно на 81 (95%), где 30 ответил правильно на 29 (97%). В последнем варианте 13 вопрос:

А мой брат ... поступил в экономический институт.: (А) ещё (Б) уже (В) тоже (Г) или. Указал тоже, правильный ответ оказывается уже.



Если там собеседование будет, тогда Виталию не в коем случае не следует указывать, что у него есть справка из психоневрологического диспансера, за которое он неоднократно здесь упоминал. Если спросят какое отношение к просмотру всяких ток-шоу, тогда наверное ему нужно сказать правду, что не пропускает их, даже некоторые и упущенные обязательно пересматривает позже. Это по моему приветствуется.