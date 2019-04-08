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§ NG.kz
Областные отборочные соревнования «КазРоботикс» завершились в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35398
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.04.19 - 16:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мероприятие проходило в субботу, 6 апреля, в здании Костанайского инженерно-экономического университета. В отборочном чемпионате по робоспорту принимали участие дети и молодежь. Возрастные границы были очень широкими - от 6 до 21 года.
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§ лимон
Re: Областные отборочные соревнования «КазРоботикс» завершились...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 898
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 08.04.19 - 16:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
хм, а роботов-то сами изготавливают? или готовые комплекты программируют?
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