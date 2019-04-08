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§ NG.kz
Почему Китаю выгодно дать Казахстану 2-миллиардный кредит, объяснили в Сенате
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 35398
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.04.19 - 14:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Своим мнением о выгоде китайского кредита поделился руководитель управления таможенного транзита и интегрированного контроля Департамента администрирования таможенных операций КГД Кайрат Маубаев.
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§ директор пляжа
Re: Почему Китаю выгодно дать Казахстану 2-миллиардный кредит,...
директор пляжа


(Пользователи)
Сообщений: 69
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 08.04.19 - 14:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
"Будет полная автоматизация всех процессов прохождения границы, плюс еще мы строим главное управление в Астане, где многие функции забираем из пунктов пропуска. Таким образом будут уменьшены коррупционные риски", - считает Маубаев. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=34333

интересно, а господин Маубаев знает что, ныне по документам, этого города уже не существует? где строить? или на это и ведется расчет. Однако.
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