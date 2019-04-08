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§ NG.kz
Слухи о том, что четырехлетнюю девочку похитили у ТЦ "Астыкжан" в Костанае, не подтвердились
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35398
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.04.19 - 12:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тем не менее, говорят полицейские, сообщение о возможном похищении на пульт 102 поступало и было отработано. К счастью, эти данные не подтвердились.
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§ Volonter
Re: Слухи о том, что четырехлетнюю девочку похитили у ТЦ...
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1450
Регистрация: 14.04.13
Отправлено: 08.04.19 - 12:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А мне вчера всё интересно было, почему на выездах из города стояли патрули - и на Большом мосту и в сторону Рудного. Кстати, даже на выезде из Рудного так же стояли патрулировали. Что ж, слава Богу обошлось...
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