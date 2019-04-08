Volonter Re: Слухи о том, что четырехлетнюю девочку похитили у ТЦ... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1450

Регистрация: 14.04.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:12 А мне вчера всё интересно было, почему на выездах из города стояли патрули - и на Большом мосту и в сторону Рудного. Кстати, даже на выезде из Рудного так же стояли патрулировали. Что ж, слава Богу обошлось...