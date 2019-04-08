dandiv Re: Улицу Гагарина в Костанае частично перекроют #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 763

Регистрация: 03.12.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:19 Гагарина от Алтынсарина в сторону Абая в прошлом году делали, так вот если бы быстро сделали сам перекресток Алтынсарина-Гагарина, а потом уже бы дальше делали Гагарина, то маршрутные автобусы со стороны КСК продолжали бы движение по Алтынсарина в сторону центра. Но ведь этого скорей всего не сделают