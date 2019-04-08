Vital Re: Автоледи пожаловалась в соцсети на поведение казахстанских... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 7450

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:45 Нам то непонятно че она там начудила. Пдд на то и придумали что каждый не мог со своей колокольни судить ситуацию на дороге и вести себя как считает нужным. Хотела проявить доброе, а в то же время могла создать опасную аварийную ситуацию, возможно и со смертельным исходом.