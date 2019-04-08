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§ NG.kz
Автоледи пожаловалась в соцсети на поведение казахстанских водителей
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 35395
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.04.19 - 09:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Она двигалась по узкой дороге и решила пропустить автомобиль. Взамен получила благодарность от водителя. Однако в это же время другая машина выехала на встречную полосу и решила быстро повернуть...
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§ Мурзилка
Re: Автоледи пожаловалась в соцсети на поведение казахстанских...
Мурзилка


(Пользователи)
Сообщений: 24
Регистрация: 24.02.19
Отправлено: 08.04.19 - 09:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Печально, конечно, что у нас на дорогах адекватных и вежливых водителей совсем единицы. Деградирует общество, однако.
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§ Vital
Re: Автоледи пожаловалась в соцсети на поведение казахстанских...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7450
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 08.04.19 - 10:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нам то непонятно че она там начудила. Пдд на то и придумали что каждый не мог со своей колокольни судить ситуацию на дороге и вести себя как считает нужным. Хотела проявить доброе, а в то же время могла создать опасную аварийную ситуацию, возможно и со смертельным исходом.
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