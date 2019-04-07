Цитата: Мишаня:

Это кто же такой весь рабочий? Комсомолец, числившийся горновым, а потом бац и коммунист!? А потом бац и не коммунист!? Вся жизнь - построение карьеры. Плюя на идеологию. Карьера - это все!



А по существу?

Означает ли это, что "кухарка" не может сделать подобную карьеру? Или только потомки "белой кости" и "голубой крови" на это способны?