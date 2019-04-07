/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Всемирный день здоровья отметили в Костанае зумбой и запуском шаров		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Всемирный день здоровья отметили в Костанае зумбой и запуском шаров
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35395
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.04.19 - 21:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
6 апреля в 10:30 часов на главной площади КГУ им. А. Байтурсынова состоялось спортивно-массовое мероприятие под девизом «Быть здоровым – это модно!» приуроченное к году молодежи.
Читать новость

§ maxsaf
Re: Всемирный день здоровья отметили в Костанае зумбой и...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1768
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 07.04.19 - 21:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Недавно же была статья в НГ, что шарики больше нельзя запускать. :lol:
Профайл

§ КГСПС
Re: Всемирный день здоровья отметили в Костанае зумбой и...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 825
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 08.04.19 - 00:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Это пока только инициатива экологов.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 136, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 136
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 209
Пользователей: 2
Всего: 211

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх