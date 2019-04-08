/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В год 3 млн проезжающих «любуются» мусором вдоль железных дорог на территории Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
В год 3 млн проезжающих «любуются» мусором вдоль железных дорог на территории Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35395
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.04.19 - 00:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такие вдохновляющие подсчеты произвело управление ЖКХ накануне двухмесячника санитарной очистки. В какие сроки область усиленно будет приводить себя в порядок после зимы, говорилось 5 апреля, на совещании с акимами городов, районов, крупных сельских населенных пунктов.
Читать новость

§ КГСПС
Re: В год 3 млн проезжающих «любуются» мусором вдоль железных...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 825
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 08.04.19 - 00:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Власти планируют, что будет прибрано также в местах массового отдыха граждан вблизи водоемов./// Насколько я помню, в прошлом году на всю область таких узаконенных мест было всего два. Остальные нелегальные.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 140, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 140
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 214
Пользователей: 2
Всего: 216

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх