Мишаня Re: Акционеры АО «ССГПО», продавшие акции 18 лет назад, считают... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 697

Регистрация: 13.03.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:06 Все правильно Пузыренко говорит. Так и было. И меня заставили. Хочешь работать, продавай. А 99 год это был полный капец.

И комментаторы правы. Поезд ушел. Причем поезд правовой.

Вспоминаю, когда некий человек кричал с трибуны: Баженов вас обманывает! Я буду платить деньги! При Баженов з/п достигала 300$ в эквиваленте. Как Баженова ушли, так з/п стала 130$. Вот так заплатил нам... Не помню еврейскую фамилию уже...

Лучше бы М.В. и дальше охотился на вертолете. Хоть рабочих не обижал