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§ NG.kz
Здесь птицы не живут, деревья не растут
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35391
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.04.19 - 03:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На последнем заседании общественного совета, прошедшем 27 февраля, было много предложений по вопросам озеленения города. То хотели создать карту зеленых насаждений, то говорили о персональном подходе к каждому дереву. Тогда же в отделе ЖКХ Костаная признали, что до 2019 года как кронирование, так и посадку деревьев производили с нарушениями технологий. Что сегодня?
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§ Vital
Re: Здесь птицы не живут, деревья не растут
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7449
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 07.04.19 - 23:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ Vital
Re: Здесь птицы не живут, деревья не растут
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7449
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 07.04.19 - 23:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Скверы не полностью. Вот видимо больное дерево было. Одно на весь парк.)))
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§ Vital
Re: Здесь птицы не живут, деревья не растут
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7449
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 07.04.19 - 23:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все, не буду мусорить больше. А так город чистый и ухоженный. Люди хорошие. Мне нравится больше чем муровейник грязный Москва.
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