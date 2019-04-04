NG.kz Здесь птицы не живут, деревья не растут



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 35391

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 03:13 На последнем заседании общественного совета, прошедшем 27 февраля, было много предложений по вопросам озеленения города. То хотели создать карту зеленых насаждений, то говорили о персональном подходе к каждому дереву. Тогда же в отделе ЖКХ Костаная признали, что до 2019 года как кронирование, так и посадку деревьев производили с нарушениями технологий. Что сегодня?

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