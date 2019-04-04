Серый волк Re: Здесь птицы не живут, деревья не растут #10





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Регистрация: 19.08.08 (Пользователи) Отправлено: - 01:49 Первая заметка. Удивительная!



Удивительным совпадением отметилась весна в кОстанае!

По ЧУДЕСНОМУ стечению обстоятельств!

Как только стало известно о выходе из тюрьмишки самого видного чиновника-жулика, осужденного на 13 лет строгого и вышедшего едва успев чихнуть там, как вдруг неожиданно прошли массовые субботники с очурбаниванием деревьев в сотни кубометров древисины.

Но ещё более удивительное научное открытие сделали в отделе ЖКХ кОстанайского чудесного акунаматата!

Сразу с выходом господина бывшего акима из тюрьмишки, деревья стали спать по ночам! И сок у них теперь ночами сразу перестал двигаться!



Сколько продлится данное явление пока неизвестно.

Ещё пока неизвестно успели ли сообщить об этом чудеснейшем событии во все академии наук мира, опубликовать научные работы и написать заявку на нобелевку.



Совершенно очевидно что горожане в ближайшее время станут свидетелями величайших научных открытий! Параллельно биологическим процессам в убиваемом дереве совершенно очевидно, что в акимате тщательнейшим образом подходят к другому открытию!

Очень скоро все дома города станут опытными площадками для получения весьма полезного и перспективного биогаза!



https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=34299

Главное чтоб какая-нибудь, ничего не понимающая в прорывах науки, ресбубликанская прокуратура не помешала великим открытиям коллективными закрытиями экспериментаторов. От местных, выпускающих всех жуликов, такого не дождаться.