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§ NG.kz
В Карасуском районе экономят деньги, оптимизируя акиматы
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 35391
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.04.19 - 21:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О том, как это делается, 5 апреля на областном совещании рассказал аким Карасуского района Виктор ИОНЕНКО. В мероприятии участвовали главы исполнительной власти всех уровней – от акима области до глав сельских округов
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§ maxsaf
Re: В Карасуском районе экономят деньги, оптимизируя акиматы
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1768
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 07.04.19 - 21:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Экономия составила 7 млн 383 тыс. тенге

Это в год или в месяц?
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