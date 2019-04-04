drakon Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #562





(Полноправные пользователи) Сообщений: 16024

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:50 Был сегодня в магазине, в райцентре.

Смотрю девочка,лет 3 подходит и заглядывает

в мою корзинку. Потом к какой-то тетке подошла.

Тут тётки стали выяснять, чья девочка. Я уже

на кассе - расчитывался. Продавцы позвонили

в Полицию.Я вышел на улицу и к моей машине

подкатили - Полицаи, без мигалок и сирены.



Минуты 3 наверное,прошло.Я даже покурить не успел.

Экипаж мужчина и женщина. Пошли в магазин.



Через пару минут вышли. Полицайка с девочкой

на руках и пошли в дом - через дорогу. Наверное

в Полицию уже был звонок от родителей.

Я так и подумал, потому,что на девочки были

шлёпки большого размера. Если бы она шла издалека,

тапочки бы потеряла.Так что всё закончилось-

хорошо,для девочки, но для родителей - очень

плохо - будет...