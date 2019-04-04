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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 38 из 38«1...363738
Куратор темы: drakon
* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16024
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.04.19 - 19:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня исполнилось 40 лет, как мы с
Барбарой живём в законном браке.

Цветы - купил,в квартире порядок -
навёл. Ужин - приготовил. Жду с работы.
Так что,Наша Газета- вы во
Внучки, нам годитесь... :lol: :lol: :oops:
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§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2800
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 05.04.19 - 18:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С днём Рубиновой Свадьбы!
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3235
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.04.19 - 20:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поздравления молодоженам.
Горько.
Привет из далека.
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16024
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.04.19 - 21:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Привет из далека.

Алекс, как там в Египте?... :lol:
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§ таноми52
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
таноми52


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Сообщений: 631
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 05.04.19 - 23:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поздравляю Вас, Дракон, с таким замечательным событием! Желаю отметить в своё время и Благодатную свадьбу, как дар судьбы Вам и Вашей супруге за верность семейным ценностям!
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16024
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.04.19 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Вам и Вашей супруге за верность семейным ценностям!

Спасибо, товарищи!... :lol: :oops:
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16024
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.04.19 - 18:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Был сегодня в магазине, в райцентре.
Смотрю девочка,лет 3 подходит и заглядывает
в мою корзинку. Потом к какой-то тетке подошла.
Тут тётки стали выяснять, чья девочка. Я уже
на кассе - расчитывался. Продавцы позвонили
в Полицию.Я вышел на улицу и к моей машине
подкатили - Полицаи, без мигалок и сирены.

Минуты 3 наверное,прошло.Я даже покурить не успел.
Экипаж мужчина и женщина. Пошли в магазин.

Через пару минут вышли. Полицайка с девочкой
на руках и пошли в дом - через дорогу. Наверное
в Полицию уже был звонок от родителей.
Я так и подумал, потому,что на девочки были
шлёпки большого размера. Если бы она шла издалека,
тапочки бы потеряла.Так что всё закончилось-
хорошо,для девочки, но для родителей - очень
плохо - будет... :lol: :-o
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§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2800
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 06.04.19 - 18:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Я даже покурить не успел.

Вредно курить!
Бросай курить
Вставай на лыжи
И в место рака
Будет грыжа :lol: 8-)
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16024
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.04.19 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В пятницу, на нашей земле,официально
начался - Шпаргель сезон. Спаржа.
Вот так он растёт и так его - убирают.

Вчера уже появился,местный,но не
во всех магазинах.Просто заготовлено
наверное ещё - немного.Цена около 9 €,

за 1 кг. Но вот магазинфм нужно сперва
избавиться от импортного,греческого-
например,который стоит в 3 раза - дешевле...

:lol: :oops:
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§ Добринцофф
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6442
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 07.04.19 - 19:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
В пятницу, на нашей земле,официально начался - Шпаргель сезон. Спаржа. Вот так он растёт и так его - убирают.

Я почему то был уверен ,что спаржа растёт где то в Китае,да и та спаржа которую мы привыкли покупать в пакетах или в виде салата,отличается от той которая на фото у дракона.
Чё вы с ней делаете?
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16024
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.04.19 - 20:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Чё вы с ней делаете?

Когда мы сварили Первый раз - Шпаргель,
я подумал - какая это дрянь. Трава - травой.
Но однажды нам пришлось его кушать у местных.
И они разъяснили нам,как его надо варить.
Сперва его нужно овощным ножом - почистить.
Варится он в посуде - стоя,в течение 2-3
минут,чтобы он оставался - твёрдый.
Затем выкладываешь на тарелку и поливаешь-

вот таким соусом.Соус можно купить уже - готовым,
а можно самому вырить.Есть специальные пакеты.
На стол нужно подавать в горячем виде.
Ооо! Какая это божественная - еда. Никогда бы
не подумал... :lol: :lol: :oops:
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