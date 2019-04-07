/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Всемирный день здоровья отметили в Костанае румбой и запуском шаров		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Всемирный день здоровья отметили в Костанае румбой и запуском шаров
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35389
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.04.19 - 16:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
6 апреля в 10:30 часов на главной площади КГУ им. А. Байтурсынова состоялось спортивно-массовое мероприятие под девизом «Быть здоровым – это модно!» приуроченное к году молодежи.
Читать новость

§ Victor Yang
Re: Всемирный день здоровья отметили в Костанае румбой и...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11410
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 07.04.19 - 16:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опять бюджетников и студентов без выходного оставили?
Профайл

* drakon
Re: Всемирный день здоровья отметили в Костанае румбой и...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16024
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.04.19 - 18:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

пройти тест на ВИЧ и СПИД.

Цитата:
Victor Yang:
бюджетников и студентов без выходного оставили?

Ну не пенсионерам же идти
на СПИД - проаеряться... :lol:
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 156, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 156
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 185
Пользователей: 1
Всего: 186

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх