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≡ Акционеры АО «ССГПО», продавшие акции 18 лет назад, считают сделку недействительной и оспаривают ее в суде		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Акционеры АО «ССГПО», продавшие акции 18 лет назад, считают сделку недействительной и оспаривают ее в суде
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 35389
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.04.19 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
10 акционеров АО «ССГПО» подали иски в специализированный межрайонный экономический суд Костанайской области. Они считают, что продать свои привилегированные акции, полученные в ходе приватизации Соколовско-Сарбайского производственного объединения, их вынудила тогдашняя администрация этого предприятия.
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* drakon
Re: Акционеры АО «ССГПО», продавшие акции 18 лет назад, считают...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16024
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.04.19 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поздно пить - "Баржом",
Когда Почки - отвалились... :lol:
Профайл

§ КГСПС
Re: Акционеры АО «ССГПО», продавшие акции 18 лет назад, считают...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 821
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 07.04.19 - 19:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда вас останавливает ДПСник, говорит причину и цель.Так вот причина телодвижений экс-акционеров понятна, а цель то в чём. Неужто кто-то думает, что выплатят дивиденды за прошлые года?
Профайл
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