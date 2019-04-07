/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Сотрудники КНБ задержали замначальника департамента полиции Кызылординской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Сотрудники КНБ задержали замначальника департамента полиции Кызылординской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35387
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.04.19 - 12:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гани Тулебаев подозревается в вымогательстве. Первый заместитель начальника департамента полиции Кызылординской области и сотрудник местного УБОП были задержаны в рамках одного дела.
Читать новость

§ drakon
Re: Сотрудники КНБ задержали замначальника департамента полиции...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16021
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.04.19 - 12:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я вот одного никак - не пойму.
Как можно ради денег, перечеркнуть
всю свою жизнь?... :-o
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 163, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 163
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 152
Пользователей: 1
Всего: 153

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх