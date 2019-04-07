Цитата: Может, уже пора действовать, не оглядываясь на авторитет Назарбаева,

Можно было согласиться с автором, если бы только всё упмралось в авторитет. На самом деле он остался хозяином страны с решающими властными полномочиями. Искренне верю, что после того, как он потеряет рычаги управления, будут затребованы народом и права на референдум.





Цитата: современный строй убьет перо.

Не современный, а нынешний, что далеко не одно и тоже для РК. Ну и нельзя сбрасывать со счетов влияния на взгляды и мышление самого автора почта и его единомышленников. Зёрна которые сеют "вечное и разумное" не пропадут. В данном случае ссылки на великих дают эффект просвещения.

Если чего-то и не хватает постам НГ, так это подробного фактического материала по протестным движениям с анализом и выводами. По моему это будет стимулирующим материалом для социальной активности населения и в Костайской области. Главное, перейти от информационного действия на читателей в качестве новостей на эмоциональный, который стимулирует активные действия. Тем более инфа в подобном формате и объёме ранее появилась в СМИ РК.