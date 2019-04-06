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Страница 50 из 50«1...484950
§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 910
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 06.04.19 - 19:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Конечно для того, чтобы изменить курс государства на полиязычие и латиницу - одних каментов мало. Даже если их будет миллион.


Всё будет нормально, полиязычие уже даёт определённые результаты, латиница не за горами и в тридцатку войдём со временем.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1761
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 06.04.19 - 19:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
полиязычие уже даёт определённые результаты

Какие например? А затраты на полиязычие сопоставимы с результатами? А проблем, неудобств нет никаких?
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 910
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 06.04.19 - 20:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:


Зачем одно и тоже несколько раз повторять, указал-же выше, по ключевым вопросам приняты решения и от вас ничего не зависело и не будет зависит.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1761
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 06.04.19 - 20:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
от вас ничего не зависело и не будет зависит.

Вот она, долгожданная фраза дня.
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 910
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 06.04.19 - 20:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Вот она, долгожданная фраза дня.


Почему-же, пост за №724 ранее отмечал.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1761
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 06.04.19 - 20:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:

Ну так если ни на что повлиять нельзя - то к чему тут ваши переживания?
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2800
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 06.04.19 - 20:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
то к чему тут ваши переживания?

Дык я ему про тоже, ан нет, за страну переживает 8-)
от имени Президента говорить приходится 8-)
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2800
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 06.04.19 - 21:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer: С какой стати вы были против или за,
Цитата:
Kairat stayer: А что не так?

Вот только вас двуличие спросить забыли :lol: :-P

[Исправлено: elektron, 06.04.2019 - 16:26]
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 910
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 07.04.19 - 09:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Я был бы очень не против, если бы всё оставили как есть. Без преувеличения "Казахской истории" и дали бы возможность жить Русскоязычным (не важно нац. принадлежность), как они жили и живут. Как это делается на западе. Избавить их в Костанае от "гостей" с Югов. И передать именно коренным Кустанайцам - Костанайцам решать судьбу города в руки!

Цитата:
Kairat stayer:
С какой стати вы были против или за, это внутренние дела. Я сам русскоязычный, как и казахоязычный, никаких проблем нет. За латиницу Валентин целую ветку открыл, там ранее неоднократно отмечал, что это дело казахоязычных и русскоязычных не касается, можно при желании найти. Через определённое время глава МИД РФ С.В.Лавров официально заявил, что это внутреннее дело казахоязычных граждан РК, русскоязычных не касается, тоже можно найти. То-же самое на днях сказал посол РФ в РК г.М.Бочарников.


Указываете как это делается на Западе, ещё в сентября 2017 года, отмечал о необходимости знания языков подрастающим поколением, такого мнения придерживаюсь и в настоящее время:

Я за трехъязычие, ничего негативного в этом нет, если подрастающее поколение будет знать язык государства-казахский, межнационального общения-русский и международного общения-английский. В части касающейся государственного языка, в той же хваленной Германии без знания Хох Дойче или в России без знания русского языка на работу не примут. Как всегда порожняк гонишь зёма, какая может быть обида с моей стороны, указываешь: аргументов нет, со статьей М. Сытника ознакомился? Да я ранее указал, что он о казахском языке нелестно отзывается (пост за №210), поясню, он же не специалист филолог, да и наверняка когда писал заметку в 2006 году не владел государственным языком и в настоящее время, скорее всего не владеет, как можно озвучивать проблемные вопросы, не зная сути? Казахский язык достаточно культурно-литературно развит, в этом я лично неоднократно убеждался общаясь с жителями Казахстана проживающими на севере, востоке, западе и юге страны, при этом друг-друга прекрасно понимали. Во времена Гёте на территории Германии было порядка 300 отдельных княжеств, там проживали католики, протестанты и лютеране. В конечном результате дошло до того, что в некоторых случаях они не на должном уровне понимали друг друга, тогда интеллигенция тех времен разработала Хох Дойче, с целью создания литературного единого языка, чтобы его все понимали.

Подробнее здесь: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=31492&viewmode=flat&sortorder=0&start=300
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 910
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 07.04.19 - 10:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Избавить их в Костанае от "гостей" с Югов.


Тоже внутренние дела, без руки вездесущих обойдёмся, разработаны различные программы, переселяли и будут далее переселять, ещё 2016 году обсуждали:

Скорее всего их после окончания учебы трудоустроят и жильем обеспечат. На мой взгляд здравый смысл в переселении есть. Действительно количество населения в северных районах с каждым годом сокращается, в том числе и в нашей области. При этом, я не делю людей на "таза казах" или "шала казах", вместе с тем, южане знают свои родной язык, традиции и обычаи, это хорошо. Кроме того они готовы выучить язык межнационального общения. Да и у соседей есть различные программы по заселению Дальнего востока и других редко населенных регионов, это нормальное явление. В настоящее время, главное нашим студентам нормально пройти акклиматизацию и адаптироваться к местным условиям жизни. В последующем конечно соответственно здесь молодым людям необходимо жениться, девушкам выйти замуж. Также следует не тратить зря энергию как некоторые форумчане, а заняться разными полезными делами, как результат, в дальнейшем следующие поколений будут морозоустойчивыми гражданами и в свою очередь увеличиться количество населения.

Подробнее здесь: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?storyid=22827&start=240#comment_1
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2800
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 07.04.19 - 10:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Указываете как это делается на Западе

Я никогда никому не указываю, в отличие от некоторых :lol:
Я лишь привёл пример. А если конкретней, то Швейцария например или Канада,
да и таже Испания с её диалектами в Каталонии.
остальное пардон читать не стал. Сильно много буковок
:lol: 8-)
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2800
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 07.04.19 - 10:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Тоже внутренние дела, без руки вездесущих обойдёмся, разработаны различные программы, переселяли и будут далее переселять,

Вы то сами понимаете, что пишите? Зачем? И почему для переселения с юга на север платят деньги, а наоборот вот нет. Странненько. :lol: 8-)
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2800
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 07.04.19 - 11:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Скорее всего их после окончания учебы трудоустроят и жильем обеспечат.

И что значит скорее всего??? то есть могут и не обеспечить! И не удивлюсь если прецеденты уже были. 8-)
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2800
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 07.04.19 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
вместе с тем, южане знают свои родной язык, традиции и обычаи, это хорошо. Кроме того они готовы выучить язык межнационального общения.

Ну родной язык у каждого свой. А вот как Вы это так уверенно можете утверждать о знании традиций и обычаев, особенно утверждать о готовности выучить язык межнационального общения. Это что за язык то?
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2800
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 07.04.19 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
в дальнейшем следующие поколений будут морозоустойчивыми гражданами и в свою очередь увеличиться количество населения.

Вот это особенно улыбнуло.

С таким подходом как к скоту: езжай туда или сюда, порядка не будет.
Человек сам должен решать где ему жить, без "бонусов"

А по условиям уровня жизни...
И если бы эти условия жизни обеспечивались на селе, то не нужно было бы никаких переселений. А так наблюдаем то что есть...]

[Исправлено: elektron, 07.04.2019 - 06:52]
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