elektron: Я был бы очень не против, если бы всё оставили как есть. Без преувеличения "Казахской истории" и дали бы возможность жить Русскоязычным (не важно нац. принадлежность), как они жили и живут. Как это делается на западе. Избавить их в Костанае от "гостей" с Югов. И передать именно коренным Кустанайцам - Костанайцам решать судьбу города в руки!
Цитата:
Kairat stayer: С какой стати вы были против или за, это внутренние дела. Я сам русскоязычный, как и казахоязычный, никаких проблем нет. За латиницу Валентин целую ветку открыл, там ранее неоднократно отмечал, что это дело казахоязычных и русскоязычных не касается, можно при желании найти. Через определённое время глава МИД РФ С.В.Лавров официально заявил, что это внутреннее дело казахоязычных граждан РК, русскоязычных не касается, тоже можно найти. То-же самое на днях сказал посол РФ в РК г.М.Бочарников.
Указываете как это делается на Западе, ещё в сентября 2017 года, отмечал о необходимости знания языков подрастающим поколением, такого мнения придерживаюсь и в настоящее время:
Я за трехъязычие, ничего негативного в этом нет, если подрастающее поколение будет знать язык государства-казахский, межнационального общения-русский и международного общения-английский. В части касающейся государственного языка, в той же хваленной Германии без знания Хох Дойче или в России без знания русского языка на работу не примут. Как всегда порожняк гонишь зёма, какая может быть обида с моей стороны, указываешь: аргументов нет, со статьей М. Сытника ознакомился? Да я ранее указал, что он о казахском языке нелестно отзывается (пост за №210), поясню, он же не специалист филолог, да и наверняка когда писал заметку в 2006 году не владел государственным языком и в настоящее время, скорее всего не владеет, как можно озвучивать проблемные вопросы, не зная сути? Казахский язык достаточно культурно-литературно развит, в этом я лично неоднократно убеждался общаясь с жителями Казахстана проживающими на севере, востоке, западе и юге страны, при этом друг-друга прекрасно понимали. Во времена Гёте на территории Германии было порядка 300 отдельных княжеств, там проживали католики, протестанты и лютеране. В конечном результате дошло до того, что в некоторых случаях они не на должном уровне понимали друг друга, тогда интеллигенция тех времен разработала Хох Дойче, с целью создания литературного единого языка, чтобы его все понимали.
elektron: Избавить их в Костанае от "гостей" с Югов.
Тоже внутренние дела, без руки вездесущих обойдёмся, разработаны различные программы, переселяли и будут далее переселять, ещё 2016 году обсуждали:
Скорее всего их после окончания учебы трудоустроят и жильем обеспечат. На мой взгляд здравый смысл в переселении есть. Действительно количество населения в северных районах с каждым годом сокращается, в том числе и в нашей области. При этом, я не делю людей на "таза казах" или "шала казах", вместе с тем, южане знают свои родной язык, традиции и обычаи, это хорошо. Кроме того они готовы выучить язык межнационального общения. Да и у соседей есть различные программы по заселению Дальнего востока и других редко населенных регионов, это нормальное явление. В настоящее время, главное нашим студентам нормально пройти акклиматизацию и адаптироваться к местным условиям жизни. В последующем конечно соответственно здесь молодым людям необходимо жениться, девушкам выйти замуж. Также следует не тратить зря энергию как некоторые форумчане, а заняться разными полезными делами, как результат, в дальнейшем следующие поколений будут морозоустойчивыми гражданами и в свою очередь увеличиться количество населения.
Kairat stayer: Указываете как это делается на Западе
Я никогда никому не указываю, в отличие от некоторых Я лишь привёл пример. А если конкретней, то Швейцария например или Канада, да и таже Испания с её диалектами в Каталонии. остальное пардон читать не стал. Сильно много буковок
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