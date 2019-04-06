elektron: Я был бы очень не против, если бы всё оставили как есть. Без преувеличения "Казахской истории" и дали бы возможность жить Русскоязычным (не важно нац. принадлежность), как они жили и живут. Как это делается на западе. Избавить их в Костанае от "гостей" с Югов. И передать именно коренным Кустанайцам - Костанайцам решать судьбу города в руки!
Цитата:
Kairat stayer: С какой стати вы были против или за, это внутренние дела. Я сам русскоязычный, как и казахоязычный, никаких проблем нет. За латиницу Валентин целую ветку открыл, там ранее неоднократно отмечал, что это дело казахоязычных и русскоязычных не касается, можно при желании найти. Через определённое время глава МИД РФ С.В.Лавров официально заявил, что это внутреннее дело казахоязычных граждан РК, русскоязычных не касается, тоже можно найти. То-же самое на днях сказал посол РФ в РК г.М.Бочарников.
Указываете как это делается на Западе, ещё в сентября 2017 года, отмечал о необходимости знания языков подрастающим поколением, такого мнения придерживаюсь и в настоящее время:
Я за трехъязычие, ничего негативного в этом нет, если подрастающее поколение будет знать язык государства-казахский, межнационального общения-русский и международного общения-английский. В части касающейся государственного языка, в той же хваленной Германии без знания Хох Дойче или в России без знания русского языка на работу не примут. Как всегда порожняк гонишь зёма, какая может быть обида с моей стороны, указываешь: аргументов нет, со статьей М. Сытника ознакомился? Да я ранее указал, что он о казахском языке нелестно отзывается (пост за №210), поясню, он же не специалист филолог, да и наверняка когда писал заметку в 2006 году не владел государственным языком и в настоящее время, скорее всего не владеет, как можно озвучивать проблемные вопросы, не зная сути? Казахский язык достаточно культурно-литературно развит, в этом я лично неоднократно убеждался общаясь с жителями Казахстана проживающими на севере, востоке, западе и юге страны, при этом друг-друга прекрасно понимали. Во времена Гёте на территории Германии было порядка 300 отдельных княжеств, там проживали католики, протестанты и лютеране. В конечном результате дошло до того, что в некоторых случаях они не на должном уровне понимали друг друга, тогда интеллигенция тех времен разработала Хох Дойче, с целью создания литературного единого языка, чтобы его все понимали.
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