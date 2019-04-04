|
(Пользователи)
Сообщений: 10035
Регистрация: 19.08.08
|
|Отправлено: 06.04.19 - 16:13
|
|День рожденья у газеты,
Номер, строки, и печать.
Торт, шампанское, букеты,
Иски дикарей летят.
У читателей приметы,
В печку сразу не летят,
Видно, что хранят газету,
И читают всё подряд.
Даже жадный акиматчик,
Или глупый полисяй,
Дед поправивший очки,
Или волк в метро летящий,
С этим сайтом по пути,
Все они читают строки,
Ждут колонки новостей,
И жулики крадущие деревья,
И те, кто ждет от Родины вестей.
Отличье есть среди бумаги,
На ней жульё может писать,
На ней печатают газеты,
Которые немедля в печь летят.
Но эта с красным заголовком,
Бумагой бъет как пулемёт,
И уважаема в народе,
И даже жулик её ждет.
Извиняюсь за корявость. Очень мало времени подбирать рифмы к смыслу Читаю иногда действительно уцепившись за WI-FI в общественном транспорте, когда есть минуты вынужденного безделья. Наверное треть материалов выхватываю чтением, конечно комментировать всё нет возможностей. Хотя многое бы хотелось. Чтоб вас и дальше кидали в печку! Предварительно прочитав целиком, И дав прочитать соседу! В продажной прессе, продавшей совесть за 30 акиматских коррупционных тугриков и кучку жалких насильно подписанных забитых бюджетников, точно читать нечего. А на их сайты даже заходить противно.
|
|