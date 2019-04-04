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≡ Ольга КОЛОКОЛОВА: На войне как на войне...		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Ольга КОЛОКОЛОВА: На войне как на войне...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35385
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.04.19 - 09:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За годы жизни «Нашей Газеты» - а нам нынче 17, однако - приходилось писать всякие редакторские колонки: веселые, ехидные, умильные... Сегодня получается исключительно в стиле милитари. Как любят говорить всякие там коррупционеры и нурлыкуны, не мы такие, жизнь такая.
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§ Анатолий Сальник
Ольга КОЛОКОЛОВА: На войне как на войне...
Анатолий Сальник


(Пользователи)
Сообщений: 66
Регистрация: 23.01.19
Отправлено: 04.04.19 - 15:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Возьмите его на работу. Явно же просится :D

Изложение мыслей в языковом формате обладает огромной информационной избыточностью. Т. е. вычёркивается отпущенное драгоценное, неповторимое время жизни на пустые словопрения. Поэтому для тренировки общения писанина приемлима. Для профессии - жертвоприношение.
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§ Kairat stayer
Ольга КОЛОКОЛОВА: На войне как на войне...
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 908
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 04.04.19 - 15:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В любом случае на мой взгляд проблемы следует решать, тот, кто не борется уже проиграл, а кто борется может проиграть, но надежда умирает последней.
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§ JereK
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: На войне как на войне...
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1344
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 04.04.19 - 19:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Анатолий Сальник:
Изложение мыслей в языковом формате


:-)
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§ Анатолий Сальник
Ольга КОЛОКОЛОВА: На войне как на войне...
Анатолий Сальник


(Пользователи)
Сообщений: 66
Регистрация: 23.01.19
Отправлено: 04.04.19 - 20:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Основную (профессиональную) жизнь излагал формулами и схемами.
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§ таноми52
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: На войне как на войне...
таноми52


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Сообщений: 631
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 04.04.19 - 21:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Анатолий Сальник:
Основную (профессиональную) жизнь излагал формулами и схемами.



Анатоль, Вы мне напомнили вулканца Спока из сериала "Звёздный путь" (1966 - 1969 гг) ! :-) :-) :-)
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§ Анатолий Сальник
Ольга КОЛОКОЛОВА: На войне как на войне...
Анатолий Сальник


(Пользователи)
Сообщений: 66
Регистрация: 23.01.19
Отправлено: 05.04.19 - 08:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вы мне напомнили

Даже не знаю как реагировать на Ваш комментарий. Потому как несколько отрешён от того, что окружает множество других людей. Понятия не имею о героях сериалов, фильмов, спектаклей. Больше интересует то, что можно ожидать от властей. В какой стране политика властей меня больше всего устроит? Это ближе ближе к жизни, к реальности. Т. е. меня интересует примитивное,приземлённое, как и любого убогово от сохи. А не высокое, заоблачное для "Белой кости".
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§ Ахмат
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: На войне как на войне...
Ахмат


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Сообщений: 28
Регистрация: 26.03.19
Отправлено: 06.04.19 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это всегда было и будет. И от этого никуда не деться. Просто согласитесь со мной.
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§ Трэвэл
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: На войне как на войне...
Трэвэл


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Сообщений: 188
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 06.04.19 - 14:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это неправильно, когда взрослый состоявшийся человек боится за свое будущее, а сказанные им невзначай слова могут повредить репутации не только одного человека, но и отдельного слоя общества. Время покажет, кто был прав. Просто хотелось бы пожелать объективности и профессионализма, человечности и оптимизма. Светлого неба над головой - нам всем и вам - чтобы не приходилось копаться в грязном белье, а освещать вечное, чистое, светлое и чтобы это было востребовано.
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§ Серый волк
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: На войне как на войне...
Серый волк


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Сообщений: 10035
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 06.04.19 - 16:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
День рожденья у газеты,
Номер, строки, и печать.
Торт, шампанское, букеты,
Иски дикарей летят.
У читателей приметы,
В печку сразу не летят,
Видно, что хранят газету,
И читают всё подряд.
Даже жадный акиматчик,
Или глупый полисяй,
Дед поправивший очки,
Или волк в метро летящий,
С этим сайтом по пути,
Все они читают строки,
Ждут колонки новостей,
И жулики крадущие деревья,
И те, кто ждет от Родины вестей.
Отличье есть среди бумаги,
На ней жульё может писать,
На ней печатают газеты,
Которые немедля в печь летят.
Но эта с красным заголовком,
Бумагой бъет как пулемёт,
И уважаема в народе,
И даже жулик её ждет.

:lol: Извиняюсь за корявость. Очень мало времени подбирать рифмы к смыслу :lol: Читаю иногда действительно уцепившись за WI-FI в общественном транспорте, когда есть минуты вынужденного безделья. Наверное треть материалов выхватываю чтением, конечно комментировать всё нет возможностей. Хотя многое бы хотелось. :-) Чтоб вас и дальше кидали в печку! :-) Предварительно прочитав целиком, И дав прочитать соседу! В продажной прессе, продавшей совесть за 30 акиматских коррупционных тугриков и кучку жалких насильно подписанных забитых бюджетников, точно читать нечего. А на их сайты даже заходить противно. :lol:
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§ Синий трактор
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: На войне как на войне...
Синий трактор


(Пользователи)
Сообщений: 9
Регистрация: 18.02.19
Отправлено: 06.04.19 - 19:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
поздравляю любимую газету. спасибо за то, что есть площадка для дискуссий и дебатов. каждый отстаивает свое мнение законным или не очень способом
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* elektron
Ольга КОЛОКОЛОВА: На войне как на войне...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2795
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 06.04.19 - 21:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Синий трактор:
законным или не очень способом

Вот и поздравил газету! :lol:
А остальное то что за бред было?
"законным или не очень способом"
:-x
Нельзя просто поздравить или не поздравить. Так нет вот такие мы хорошие, но ..

большего свинства в жизни не видел.
думаю и этого хватит

[Исправлено: elektron, 06.04.2019 - 17:10]
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* elektron
Ольга КОЛОКОЛОВА: На войне как на войне...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2795
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 06.04.19 - 21:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А газете от души, хоть правда и с опозданием. Успехов в информационном плане и не боятся преград!
Желаю удачи и сил в борьбе! Которая пока что не на равных.
Спасибо НГ и всем!
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