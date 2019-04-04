Серый волк Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: На войне как на войне... #23





(Пользователи) Сообщений: 10035

Регистрация: 19.08.08 (Пользователи) Отправлено: - 16:13 День рожденья у газеты,

Номер, строки, и печать.

Торт, шампанское, букеты,

Иски дикарей летят.

У читателей приметы,

В печку сразу не летят,

Видно, что хранят газету,

И читают всё подряд.

Даже жадный акиматчик,

Или глупый полисяй,

Дед поправивший очки,

Или волк в метро летящий,

С этим сайтом по пути,

Все они читают строки,

Ждут колонки новостей,

И жулики крадущие деревья,

И те, кто ждет от Родины вестей.

Отличье есть среди бумаги,

На ней жульё может писать,

На ней печатают газеты,

Которые немедля в печь летят.

Но эта с красным заголовком,

Бумагой бъет как пулемёт,

И уважаема в народе,

И даже жулик её ждет.



Извиняюсь за корявость. Очень мало времени подбирать рифмы к смыслу Читаю иногда действительно уцепившись за WI-FI в общественном транспорте, когда есть минуты вынужденного безделья. Наверное треть материалов выхватываю чтением, конечно комментировать всё нет возможностей. Хотя многое бы хотелось. Чтоб вас и дальше кидали в печку! Предварительно прочитав целиком, И дав прочитать соседу! В продажной прессе, продавшей совесть за 30 акиматских коррупционных тугриков и кучку жалких насильно подписанных забитых бюджетников, точно читать нечего. А на их сайты даже заходить противно.